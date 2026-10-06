Destapan el motivo de la guerra entre Andrea y Juls Janeiro: una filtración y un novio en prisión

Belén Esteban desveló en su reciente entrevista exclusiva en el programa De Viernes que su hija Andrea y Juls Janeiro llevaban tres años sin hablarse, sembrando un gran enigma en torno a la causa de esta ruptura familiar. Aunque la colaboradora declinó profundizar en los motivos de dicha separación durante sus apariciones en plató, el origen del conflicto ha salido finalmente a la luz, situando en el centro de la polémica una presunta filtración periodística vinculada al entorno sentimental de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El punto de inflexión del distanciamiento se remonta a 2024, cuando Julia Janeiro apareció en la portada de la revista Lecturas a raíz de su relación sentimental con Pietro Costanzia. El affaire cobró especial trascendencia mediática debido a que el hermano de Carlo Costanzia acababa de ocupar los titulares tras ser encarcelado por un presunto intento de asesinato, al haber agredido a un hombre en plena vía pública utilizando un machete de grandes dimensiones. Verse expuesta en primera página junto a Pietro afectó profundamente a la joven, sobre todo porque la relación entre ambos había concluido más de un año atrás.

Según ha contado este lunes Marta Riesco en el programa El Sótano Club, molesta por la repercusión del reportaje, la hija menor del torero decidió rastrear el origen de la información y elaborar una lista de las pocas personas de su estricta confianza a las que había confesado aquel noviazgo. Tras atar cabos, concluyó que la confidencia se la había hecho a su hermana Andrea. Según la tesis mantenida por Julia, Andrea le habría comentado la historia a su madre, Belén Esteban, quien a su vez se la habría transmitido a Luis Pliego, director de Lecturas, con el que la colaboradora guarda un estrecho vínculo de amistad.

Ante la sospecha de que su intimidad hubiese sido vendida a la prensa, Julia transmitió sus conclusiones a sus padres, lo que provocó la intervención directa de Jesulín de Ubrique. La periodista Marta Riesco sostiene que el diestro llamó por teléfono a su hija mayor para exigirle explicaciones inmediatas. A pesar de que la joven negó de manera categórica haber filtrado nada a la revista y aseguró que su madre tampoco había intervenido, el torero declinó creer su testimonio y decidió respaldar a su hija menor. "Cuando tiene que tomar partido, decide creer a Julia Janeiro", ha aseverado rotunda Marta Riesco al detallar cómo este episodio fracturó de forma definitiva la relación entre ambas hermanas y desencadenó el posicionamiento sin fisuras del diestro a favor de su hija menor.