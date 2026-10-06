La relación de Juls Janeiro y Pietro Constanza: el origen del enfrentamiento entre hermanas

La crónica rosa de Es la Mañana de Federico en esRadio analizó el conflicto familiar surgido entre Julia Janeiro y su hermana Andrea Janeiro. La polémica se originó tras publicarse en la revista Lecturas una información acompañada de imágenes sobre el noviazgo que Julia mantuvo en 2023 con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia, actualmente condenado en Italia por un intento de homicidio. Según se desveló, Julia compartió dicha relación en privado con Andrea, por lo que, al salir a la luz en la prensa, las sospechas de filtración recayeron sobre el entorno de Belén Esteban y su amistad con la dirección de la citada publicación.

Esta situación provocó una tensa discusión familiar en la que Jesulín de Ubrique intervino para ponerse de parte de Julia y recriminar lo sucedido a su primogénita. Como consecuencia directa del enfrentamiento, Andrea Janeiro optó por romper la comunicación con su padre y con su hermana, llegando a bloquearlos en sus redes sociales. Los colaboradores subrayaron que Belén Esteban niega tajantemente haber filtrado nada y aseguraron que jamás actuaría de un modo que perjudicase a su propia hija.

La tertulia profundizó en el perfil conflictivo de los hermanos Costanzia y en cómo este tipo de relaciones acaban trascendiendo a los medios de comunicación. Federico Jiménez Losantos destacó la fascinación que a menudo generan las figuras vinculadas al hampa o a la delincuencia, ironizando sobre los romances nacidos en plataformas digitales que desembocan en páginas de sucesos. El debate también abordó las ramificaciones del clan de Ubrique y los recurrentes enfrentamientos mediáticos entre personas del entorno de la familia Janeiro, como Beatriz Trapote o Lali Bazán, y la propia Belén Esteban.

Otro de los temas centrales del programa fue la última respuesta de Alba Carrillo a su exmarido, el tenista Feliciano López, utilizando una frase de una canción de Miley Cyrus para justificar sus constantes alusiones públicas hacia él. Federico Jiménez Losantos criticó con dureza la actitud de la modelo, reprochándole no solo su fijación tras años de separación, sino también su reciente alineamiento político con la propaganda de la izquierda y figuras como Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, señalando que quien decide entrar en el lodazal político debe atenerse a las consecuencias de sus posicionamientos.

En el ámbito judicial y sentimental, la mesa debatió sobre la complicada situación de Omar Montes, demandado por presuntas calumnias por Rocío Muñoz Martín, madre de su recién nacido. Mientras el cantante le reclama 500.000 euros en los tribunales, ella ha amenazado con contraatacar con una demanda de dos millones de euros al tiempo que exige las correspondientes pruebas de paternidad y la manutención del menor. Se recordó la incongruencia del artista entre exhibir un alto nivel de vida y regatear la pensión de sus hijos, un patrón ya vivido con la madre de su primer descendiente.

Para finalizar, el espacio abordó los rumores sobre un posible enlace matrimonial entre Tana Rivera y el empresario Manuel Vega. Fuentes muy cercanas al entorno de la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera desmintieron categóricamente que existan planes de boda a corto plazo. Asimismo, se comentaron actos sociales recientes en la capital, como el estreno cinematográfico de José Mota, que congregó a figuras tan dispares como Felipe González, la infanta Elena o Emiliano García-Page.