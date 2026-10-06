Shakira emite un comunicado urgente ante su nueva batalla legal contra Piqué: "Que el esfuerzo no sea solo de los niños"

Cuatro años después de su mediática separación, y cuando parecía que su relación había alcanzado un punto de cierta cordialidad por el bien de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha, Shakira y Gerard Piqué están inmersos en una nueva batalla judicial. La aparente tregua entre ambos se ha roto ante la necesidad de reevaluar las condiciones pactadas inicialmente sobre el cuidado y las estancias de los menores.

Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la artista colombiana ha aprovechado unos días libres durante la parada en Madrid de su gira europea, Las mujeres ya no lloran, para desplazarse este martes hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El objetivo de este viaje relámpago ha sido verse las caras con su expareja en los tribunales para reclamar una revisión del régimen de visitas de los menores, el cual fue fijado en el acuerdo original suscrito tras su ruptura y que establecía unas pautas de viaje concretas que involucraban desplazamientos habituales a Florida.

Esta nueva comparecencia supone un capítulo adicional en las diferencias legales que mantienen la cantante y el exfutbolista. Para aclarar la situación y evitar el surgimiento de especulaciones o rumores malintencionados, la representación legal de la artista ha emitido un comunicado oficial titulado de forma reveladora: "Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños". En este escrito, los abogados exponen los motivos que han llevado a solicitar esta modificación ante el juez.

Según detalla el texto difundido a los medios de comunicación, la solicitud judicial no tiene como propósito en ningún caso reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. El objetivo fundamental es que el desgaste físico y mental que suponen los constantes desplazamientos de larga distancia no recaiga de forma exclusiva en los menores, sino que sea una responsabilidad compartida de forma equitativa entre ambos progenitores.

Para solucionar esta situación logística, la defensa de la colombiana propone formalmente que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. De esta forma, se evitaría someter a los niños a traslados transatlánticos de corta duración, previniendo así el inevitable desajuste horario y el cansancio acumulado que este tipo de trayectos intercontinentales suelen conllevar.

Finalmente, el equipo legal subraya que esta modificación de las medidas permitiría a los menores mantener durante más tiempo su rutina escolar y familiar intacta en su lugar de residencia habitual. Los abogados consideran que es la vía más adecuada para proteger de manera efectiva su bienestar emocional, físico y académico. Asimismo, el comunicado concluye con un agradecimiento a la prensa por el respeto a la intimidad de los niños y solicita la máxima consideración en el tratamiento informativo de este asunto familiar.