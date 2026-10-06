Shakira y Piqué se reencuentran en los juzgados de Barcelona por sus hijos

Gerard Piqué y Shakira se han reencontrado este martes en los juzgados de Barcelona para tratar cuestiones relacionadas con el régimen de visitas de sus hijos. La expareja ha abandonado la Ciudad de la Justicia por separado y sin realizar declaraciones ante los medios de comunicación que aguardaban a las puertas del recinto.

El primero en salir ha sido el exfutbolista. Piqué ha abandonado los juzgados solo y con una amplia sonrisa, aunque ha evitado responder a las preguntas de los periodistas y ha continuado su camino sin detenerse ante los medios.

🚨ULTIMA HORA

SHAKIRA DE VUELTA A LOS JUZGADOS

Shakira se encuentra en Barcelona atendiendo la querella por la custodia de sus hijos que le está imponiendo al padre

Esta vez Shakira pide que sea él tambien el que se movilice para ver a sus hijos y no sean solo los niños siempre… pic.twitter.com/PFp6oaWm1U — purga a los dinosaurios de mierda (@ExShakifans) October 6, 2026

Silencio ante las cámaras

Minutos después ha sido el turno de Shakira, que ha aparecido acompañada de su hermano Tonino, quien ha vuelto a estar junto a la cantante a la salida de los juzgados. La artista colombiana tampoco ha querido pronunciarse sobre el encuentro judicial y ha pasado ante las cámaras sonriente, aunque con una actitud más tímida.

Antes de abandonar el lugar, Shakira sí ha tenido un gesto con varios niños que se encontraban a las puertas de los juzgados. La cantante se ha detenido brevemente para saludarlos antes de marcharse junto a su hermano.

El motivo de la cita

La comparecencia judicial se ha producido para abordar asuntos relacionados con el régimen de visitas de los hijos que la cantante y el exjugador del FC Barcelona tienen en común. Ninguno de los dos ha ofrecido detalles sobre lo tratado durante la cita.

De esta forma, el encuentro ha concluido sin declaraciones públicas de sus protagonistas. Las imágenes de la salida, sin embargo, han mostrado a ambos sonrientes: Piqué en solitario y Shakira acompañada por su hermano.

Shakira en España

La cita judicial coincide con la estancia de Shakira en España con motivo de su residencia artística en Madrid, donde está ofreciendo una serie de conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante, que reside habitualmente en Miami junto a sus hijos desde 2023, regresó a España en septiembre para afrontar estas actuaciones, que se celebran en un recinto temporal levantado en Villaverde especialmente para la ocasión.