Verónica Luján, la pionera del destape que acabó en la cárcel y en un manicomio

Tuvo la actriz catalana Verónica Luján una vida medio rota, elegida por ella misma, quien huyó de todo convencionalismo social. Así se entiende que mediados los años 60 ya destacaba no precisamente por sus películas, sin llegar a ser una verdadera protagonista, salvo en algunas de contenido erótico, sino por su físico. En tiempos en los que la censura franquista se mostraba implacable con los desnudos, ella se atrevía a mostrar su cuerpo hasta donde le dejaban. Ni qué decir que ya en época de la Transición hizo de su capa un sayo.

Nacida en 1942 en el barrio barcelonés de San José de la Montaña, a los quince años de llegar al mundo sus padres se trasladaron con ella a Madrid, que es donde se radicó. Aun con acreditada formación cultural que le permitió intervenir en trabajos de más entidad, los productores siempre se fijaron en ella como lo que fue, una pionera del destape, a lo que contribuía sin pudor alguno no por exigencias del guion sino porque le apetecía. Mostrarse en pelota picada no era para ella problema alguno.

Interviú, revista señera de cuerpos femeninos semidesnudos, la tuvo como asidua protagonista en sus portadas y reportajes de interior. En el número 134 de dicha publicación apareció con unos titulares llamativos: "Lujo y Lujuria". "El sexo salvaje".

No era desde luego una estrella de la pantalla, pero por su filmografía aportaba cierta notoriedad, con respecto a otras habituales en ese tipo de prensa erótica. Sin ser una mujer de bandera, se prestaba en aquellos años, mitad de los 70 en adelante, a cualquier aparición con poca o casi ninguna ropa. Si por ella hubiera sido habría aparecido el primer día tal y como su madre la trajo al mundo.

Como a finales de los 70 y en adelante no la contrataban en el cine, aunque apelaba en sus entrevistas a que buscaba trabajo, insistía en llamar la atención en ellas, con imágenes donde su impudor quedaba reflejado. De tanto repetirse en las revistas de semidesnudos, ya su físico estaba más que retratado.

Solo tuvo un papel en Torrente 2: Misión en Marbella, ya en su decadente filmografía, en la que sí con anterioridad tuvo mejores oportunidades, partiendo de que ya en sus inicios Nuria Espert le confió papeles en obras escénicas. En el teatro representó obras clásicas —Cyrano de Bergerac, Don Juan Tenorio—, Doña Rosita la soltera del repertorio lorquiano y El caballo desvanecido, de Françoise Sagan, que fue su debut en las tablas. En esa primera etapa escénica apareció varias veces en el Teatro Español. Luego, ya cerca de la década de los 70 es cuando se dedicó más al cine, interviniendo en No desearás al vecino del quinto, Carola de día, Carola de noche... Frecuentó en Televisión Española el espacio Estudio 1 y series como Ramón y Cajal, La banda de Pérez y Los gozos y las sombras.

Mujer siempre independiente, que proclamaba el amor libre, tuvo una hija de padre cuya identidad silenció. Varios fueron sus amores, uno de ellos con el director de cine Ramón Barco, con quien se prestó a la farsa de un reportaje mintiendo que habían contraído matrimonio. La verdad es que nunca se casó. Se emparejó con Gonzalo Torrente Malvido, hijo de Torrente Ballester, buen novelista aunque de vida descarriada. Tanto es así que con Verónica Luján armó más de un escándalo. Ella fue a parar un mes a la cárcel de Carabanchel. Como también acabó unas semanas como paciente de un manicomio. Todas esas —llamémoslas aventuras— llevaron a Verónica a aparecer de vez en cuando en las secciones de sucesos de los periódicos, cuando ya en las publicaciones dedicadas al cine su nombre estaba ensombrecido.

En definitiva, la vida maltrató a Verónica Luján, porque ella hizo bien poco para que no la afectara.