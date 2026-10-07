La guerra entre los hermanos Rivera sigue más abierta que nunca

Hay que ir a una página impar (la 62) para ver una pequeña noticia que fácilmente podría pasar inadvertida, a pesar de su importante contenido. ¡Hola! habla, como siempre, de "fuentes cercanas", pero todo apunta a que la información viene, una vez más, de Francisco Rivera. El torero tiene línea directa con la revista y lo ha venido demostrando durante las últimas semanas proporcionando informaciones o desmentidos a la publicación.

Esta vez desmiente que la relación con su hermano Kiko sea buena, a pesar de que el hijo de Pantoja le ha hecho entrega de dos de las cabezas de toros que colgaban en las paredes de Cantora. Ellos mismos escenificaron la reconciliación: una imagen de ambos abrazados con las dos testas polvorientas en un pick-up y un texto parecían dejarlo claro: "Después de años, de perder la ilusión de tener algo de papá… Esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Papá hoy está más feliz", escribía Francisco.

Pero parece que el enfado sigue ahí. "Según ha podido saber ¡Hola!", leemos, Kiko "no ha entregado todos los bienes personales de su padre... Más allá de esas dos cabezas no ha ofrecido ningún traje de luces, espadas, muletas, zahones, botos, trajes de campo y demás enseres personales que les correspondían en el reparto de la herencia". Le falta el acta notarial con el inventario.

Esto explicaría, añade el texto, por qué Francisco ha estado tan cortante en sus últimas declaraciones, cuando dijo que está "quemado" con esta historia. Y añaden a Cayetano en el agravio.

"Al parecer, dudan de la intencionalidad de la entrega de esas cabezas de toro: es como un lavado de imagen" ya que las cabezas estaban en Cantora porque "no las querían. Las habían abandonado para que se pudrieran allí porque no tienen valor ninguno, tampoco sentimental". La guerra sigue.

No hay exclusiva de Campa y Jesulín: Belén se come a besos a su 'Migue'

Decepción absoluta para los que esperábamos una exclusiva protagonizada por María José Campanario y Jesulín respondiendo a Belén Esteban. Es precisamente ella la que ocupa una portada, la de Semana, con unas imágenes en las que aparece besando a su marido, Miguel Marcos.

Belén y "su Migue" disfrutaron el domingo por la mañana de un paseo por su barrio, un trayecto que aprovecharon para conversar y quizá celebrar los dos "belenazos" que se ha marcado la madre de Andreíta en sus dos últimas apariciones televisivas.

El rey Felipe, de cena con sus amigos en la Taberna del Alabardero

Semana publica fotografías de la información exclusiva de Carlos Pérez Gimeno en la "Crónica Rosa" de Es la Mañana de Federico:el rey Felipe VI acudió a cenar con su grupo de amigos íntimos a la Taberna del Alabardero.

El monarca acudió solo, vestido de manera informal con vaqueros, camisa sin corbata, chaqueta y mocasines de ante, y disfrutó de la gastronomía vasca de este restaurante ubicado en pleno centro de Madrid, a unos minutos caminando del Palacio Real.

Cóctel de noticias

Alejandro Sanz, protagonista de las portadas de Diez Minutos y Semana. El cantante ha presentado el documental que tiene sus canciones como hilo conductor acompañado por sus hijos (a los que Lecturas despixela) y con su última novia, Stephanie Cayo, entre los asistentes.

La reina Letizia y "las claves del cambio que la han convertido en una de las soberanas más elogiadas y admiradas". Con esta frase y media portada dedicada a nuestra soberana, ¡Hola! da por hecho que hubo otra Letizia, al menos para ellos, que no lo estaba haciendo tan bien como la que vemos ahora. La revista publica media docena de imágenes de la cena de gala que los reyes ofrecieron a los Macron y en la que la reina de España se llevó todas las miradas con un vestido azul prestado para la ocasión por Carolina Herrera. "Vestida como una reina de cuento", asegura la revista.

Carlota Casiraghi rompe con Nicolas Mathieu. Tras dos años de relación, la princesa monegasca vuelve a ser soltera. Semana la ha retratado yendo de compras con su hijo vestida con una camisa y un vaquero, muy lejos de los chaneles que acostumbra a vestir en los actos oficiales.

Zhana Red ya conoce a los padres de Miguel Bernardeau. El actor y la influencer volvieron a ir a la casa de los padres del actor, confirmando que su relación va en serio. Diez Minutos destaca que la joven acudió a la residencia de Ana Duato con un bolso de Chanel valorado en 10.000 euros.