Aitana despide el verano por todo lo alto: vestido transparente y topless en la playa

Es habitual que las celebridades compartan en sus redes sociales sus escapadas estivales. Desde influencers hasta futbolistas o cantantes, las figuras públicas suelen aprovechar los meses de calor para refugiarse en destinos idílicos donde disfrutar del sol, la playa y las aguas cristalinas. Si en el panorama nacional destacan enclaves como la Costa Brava o las Islas Baleares, fuera de nuestras fronteras destinos como Bali o Maldivas se posicionan entre los grandes favoritos.

Entre las artistas más mediáticas de España, Aitana Ocaña sigue consolidando su arrollador éxito. Capaz de llenar estadios allá donde actúa, la cantante catalana atraviesa también un gran momento personal junto a su pareja, el creador de contenido Plex.

Sin ganas de despedirse todavía del ambiente veraniego, la intérprete ha compartido con sus seguidores una serie de fotografías en un destino paradisiaco, sin aclarar si se trata de un viaje reciente o de recuerdos pasados. En el carrusel de imágenes —cuya autoría se desconoce—, Aitana aparece luciendo varios estilismos: desde un vestido estilo pareo con transparencias hasta un bikini marrón con lunares amarillos, pasando por posados más informales junto a la costa.

Estas imágenes reflejan un merecido descanso tras un verano de intensa actividad profesional, en el que la artista ha completado 13 actuaciones entre conciertos y colaboraciones. Esta pausa llega justo a tiempo antes de emprender el vuelo hacia Latinoamérica, donde reanudará su gira de conciertos a partir del próximo 16 de octubre.