Juls Janeiro habla de su relación con Pietro Costanzia y destapa la gran mentira de Belén Esteban

Juls Janeiro ha reaparecido públicamente tras dos semanas alejada del foco mediático "por un fuerte resfriado" que la ha mantenido aislada en casa. Este retiro temporal fue interpretado por muchos como un repliegue a la espera de que sus abogados analizasen las recientes declaraciones de Belén Esteban en el programa ¡De Viernes! para determinar si incurrían en alguna falta demandable. Ya recuperada y sin rodeos, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a responder ante las cámaras para arremeter con dureza contra la ex de su padre. Además, ha aprovechado para desmentir frente a los micrófonos de Europa Press que el motivo de un distanciamiento con su hermana Andrea Janeiro derivase de supuestas sospechas sobre la filtración a la prensa de su vínculo con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia, tras la detención del joven en Italia en 2024 por intento de asesinato.

En sus declaraciones, la influencer ha abordado directamente la advertencia de Belén Esteban, quien le pidió públicamente que no la volviera a insultar tras haberla definido previamente como "payasa de un circo que se ha montado hace 27 años", alegando que no era "ninguna analfabeta". A este respecto, Julia ha contestado con ironía y contundencia: "Me hizo mucha gracia cuando dijo que no la insultara. Yo es que pensaba que al igual que las hacía, las aguantaba. Entonces, claro, yo le pido perdón. No sabía que tenía el poder de hacerle tanto daño por llamarla payasa. No me quiero imaginar la llorera que habrá tenido en su casa, de verdad. Madre mía, yo he llorado mucho durante 23 años".

Inmediatamente después, ha enumerado los episodios y comentarios que afirma haber presenciado y sufrido desde su infancia a través de los medios de comunicación por parte de la colaboradora televisiva. "Yo he tenido que aguantar que esta señora durante 23 años diga que yo soy fea como mi madre y que mi hermano es guapo como mi padre. He tenido que aguantar que esta señora diga que yo no era deseada por mis padres. Bueno, por mi padre en este caso. He tenido que aguantar muchas cosas. He tenido que aguantar que esta señora insulte a mi madre, que insulte a mi padre, que insulte a mi familia entonces, claro, no pensaba yo que se fuese a ofender tanto. Dijo que se iba a tomar un Lexatín. Madre mía. Uno, me parece poco. Cuando le llegue la cartita de amor de don Jesús Janeiro veremos a ver cuántos se toma", ha aseverado, confirmando las intenciones del torero de emprender acciones judiciales.

Siguiendo con el choque mediático, ha cuestionado de forma tajante el rol protector que se atribuye Belén Esteban. "A ver, esta señora, de verdad. ¿Esta señora ha dicho que me ha protegido cuando dijo que mi padre me había pagado las tetas cuando nadie sabía que yo me había operado? ¿Quién es ella para decir si yo me he operado o no me he operado? ¿Quién es ella? Pregunto. ¿Y ella me ha protegido? ¿La misma que ha dicho que yo era fea como mi madre y que mi hermano era guapo como mi padre? ¿La misma persona que ha dicho que yo no era deseada por mi padre? ¿Esa misma? Venga, hombre", ha expuesto visiblemente molesta.

Ante los argumentos de Esteban situando a Juls como la causante del conflicto al llamarla "meme televisivo", la joven ha rechazado de pleno esa lectura de los hechos. "No he empezado ninguna guerra. ¿Tengo que recordarle que esta señora lleva 23 años menospreciándome, menospreciando a mi madre, menospreciando a mi padre, insultándome, haciendo comentarios muy feos? Ella ahora se limpia las manos como si con ella no fuese la cosa y está intentando echarme el muerto a mí para que se me eche la gente encima. Pero realmente yo no he empezado ninguna guerra. La guerra la empezó ella, la empezó con mi madre y ¿ahora qué pasa? ¿Que por detrás quiere ir a por mí y luego se hace la que no quiere la cosa? Venga, hombre", ha manifestado.

Al ser consultada sobre las informaciones que sugieren que Jesulín guarda pruebas que demostrarían la relación continua que mantiene con su hija mayor Andrea, la influencer ha apoyado implícitamente esa tesis lanzando una pregunta abierta. "¿Tú piensas que mis padres demandarían si no tuviesen pruebas para demostrar cosas? Pues ya está. Pero yo en sus silencios no me voy a meter", ha comentado al respecto.

Por otra parte, ha querido dejar clara su posición sobre las informaciones relativas a Pietro Costanzia y las supuestas discrepancias familiares motivadas por filtraciones. "Vale, eso era otra cosa que quería aclarar. Ya se desmintió en su momento el hecho de que yo tuviese una relación con este señor. Yo quiero dejar muy claro desde el día de hoy que yo con ese señor no he tenido ninguna relación. No tengo que dar explicaciones de con quién me acuesto y con quién me levanto, lo único que voy a decir es que tengan mucho cuidado con las cosas que se dicen porque toda información falsa que se diga de mí a partir de ahora lo voy a demandar", ha recalcado, asegurando que "no ha habido ningún enfrentamiento entre hermanas. Estoy harta de decirlo, no ha habido ningún enfrentamiento".

A continuación, ha insistido en requerir explicaciones públicas a Belén Esteban sobre las causas del distanciamiento: "No sé por qué esta señora se empeña en decir que ha habido un enfrentamiento y luego cuando le digo que diga los motivos, se calla. Si tanto ha pasado y tanto, no sé por qué no lo dice, es que no lo entiendo. Entonces no es verdad que haya habido un enfrentamiento y no es para nada verdad que yo haya tenido una relación con este señor. Se filtraron unas fotos, que yo sé perfectamente quién la filtró. Sé perfectamente quién filtró esa información. No fue Andrea. O sea, es que se están llevando las cosas a unos extremos que es que yo no entiendo".

Respecto a la duración de su trato con Pietro Costanzia, ha matizado la dimensión del vínculo para desmentir las versiones que hablaban de un noviazgo prolongado. "No tuve una relación con esta persona, simplemente estuve quedando con esta persona un mes. Un mes. O sea, es que de verdad, es que he llegado a escuchar que yo he tenido una relación de meses con esta persona. ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? O sea, no sé, es que ahí lo dejo. O sea es que de verdad, ¿tenemos que contar mentiras para rascar un poquito de audiencia? Qué pena", ha expresado.

En cuanto a la protección del anonimato de Andrea Janeiro, Julia sostiene que ha sido ella quien ha velado por preservar a su hermana ante la opinión pública. "En el momento que yo digo que tengo una buena relación con ella para que nadie se meta, ni indague, ni pregunte por esta persona, ¿no? Entonces, si yo en ese momento digo eso y luego llega su madre y suelta literalmente cuatro mentiras, pues perdona que te diga, pero mucho sentido no me parece que tenga. ¿Quién la está desprotegiendo ahora? ¿Yo o su madre?", se ha preguntado, admitiendo además que "yo mentí por protegerla. Si tengo que mentir por proteger a Andrea, voy a mentir por protegerla".

Del mismo modo, ha desmentido que tras una supuesta discusión de hermanas, el exmatador de toros tomara partido en favor de una de ellas. "Es que eso es mentira. Es que no ha habido ningún enfrentamiento, es que no sé por qué se empeñan en decir que hay un enfrentamiento. Es que no ha habido nada, no ha pasado nada. Mi padre no se ha posicionado, o sea, ya está, es que no sé qué más creéis que diga", ha reiterado.

Otro de los asuntos aclarados ha sido la propiedad de la vivienda donde reside, desmintiendo que pertenezca en un 75% a su padre y en un 25% a ella, lo que en el futuro la convertiría en parte de la herencia de sus hermanos. "¡Ay, qué pesados con la casa! Y dale la cabra al monte, de verdad. Vamos a ver, la casa es mía. Como dijo la Pantoja, esta es mi casa y yo se la estoy pagando a mi padre. ¿También tengo que decir cuánto le pago a mi padre al mes por la casa? ¿Me van a pedir explicaciones? Esta casa es mía, punto final. La estoy comprando yo", ha zanjado con rotundidad.

A pesar de reiterar su intención de no pronunciarse sobre su hermana para respetar su condición de persona anónima, no ha dudado en lanzar un reproche velado: "¿Le preguntamos a ella cuántas veces me ha felicitado a mí en mi cumpleaños o cuántas veces ha felicitado a mi padre?". Asimismo, se ha dirigido a Esteban señalando que "si quiere saber los motivos del famoso bloqueo, que no lo sé ni yo, o bien que le pregunte a su hija, o bien que me pregunte a mí a ver si yo estoy en lo correcto en lo que yo pienso".

Julia Janeiro se ha referido también a las recientes intervenciones mediáticas de otros miembros de la familia, como la de su tía Beatriz Trapote en el programa ¡De Viernes!. Aunque ha evitado profundizar en ese choque televisivo concreto, ha respaldado a Trapote asegurando que "ha tomado el papel que cree que le corresponde y yo estoy muy contenta. Mi relación con Bea es maravillosa y ya está". De la misma manera, ha reafirmado la libertad con la que actúa por decisión de sus padres: "Mis padres querían una hija libre y aquí está su hija libre hablando cuando quiere, como quiere y hablo lo que creo que tengo que hablar".

Cuestionada sobre un posible pronunciamiento público inminente por parte de sus padres, a quienes todavía no ha podido ver tras el regreso de María José Campanario de la grabación del reality Hasta el Fin del Mundo en Asia, ha evitado dar una respuesta explícita, aunque su gesto con un encogimiento de hombros ha dejado abierta la posibilidad.

Para concluir su encuentro con los medios, la joven ha marcado los límites de su postura de cara al futuro. "Yo dije el otro día que no iba a hablar más de esta señora, ¿vale? Hoy he hablado de esta señora porque yo vengo a defenderme de los insultos de esta mujer. Entonces, yo he dicho lo que tenía que decir, he aclarado que la guerra no la he empezado yo, he aclarado también que no ha habido ningún enfrentamiento, he aclarado también que con este señor no he tenido ninguna relación como se ha dicho y a partir de ahora cualquier cuestión que tenga que ver con este tema, pues os ponéis en contacto con mi abogado. Para mentir hay que tener buena memoria. Y nuestra vida no gira en torno a esta señora. Le he dado la importancia que tiene un cero a la izquierda y yo sigo durmiendo igual de bien", ha rematado.