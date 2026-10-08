Se complica la guerra de los Janeiro con un comunicado urgente de Carlo Costanzia

En la tertulia de la Crónica Rosa del programa Es la Mañana de Federico en esRadio, Federico Jiménez Losantos ha analizado la actualidad del mundo del corazón junto a su subdirectora Isabel González y los periodistas Beatriz Miranda y Tico Chao. El programa abordó con especial atención el conflicto latente en torno a la herencia de Paquirri.

A raíz de una reciente fotografía de Fran y Kiko Rivera posando con unas cabezas de toro que pertenecieron a su padre, se comentó el estado de abandono y deterioro de los restos. Federico recordó que aquel episodio de la irrupción nocturna en Cantora rozaba la ilegalidad y desmontó las recurrentes quejas de Fran Rivera en la revista ¡Hola! sobre supuestos objetos no entregados. Se subrayó que en su momento existió un reparto notarial firmado de común acuerdo por todas las partes, incluidas Carmina Ordóñez, Isabel Pantoja y la familia del diestro, por lo que no cabe hablar de deudas ni de tesoros escondidos tras décadas transcurridas. Además, se puso en valor que las pertenencias de verdadero mérito material, como las joyas y los relojes de alta gama —entre ellos modelos de Rolex y Patek Philippe—, sí quedaron debidamente adjudicadas en la partición.

La conversación derivó hacia el atractivo y la presencia pública de toreros como Cayetano Rivera, recordando su vínculo con la firma Armani, lo que sirvió para evocar figuras de la época dorada como Lucía Bosé y su hijo Miguel Bosé.

El asunto central de la crónica se centró en la figura de Juls Janeiro tras conocerse sus presuntos vínculos sentimentales con Pietro Costanzia, actualmente encarcelado en Italia acusado de intento de homicidio por una agresión con machete. La joven emitió un comunicado amenazando con demandas por vulnerar su intimidad y negando tajantemente cualquier relación de pareja, aunque posteriormente admitió a las puertas de su domicilio haber mantenido un contacto durante un mes. Esta contradicción y su actitud desafiante ante las cámaras han generado debate entre los miembros de la Crónica Rosa, donde se criticó la falta de asesoramiento profesional y el descontrol comunicativo de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Asimismo, los colaboradores destacaron la guerra dialéctica abierta entre la joven y Belén Esteban, quien aprovechó la coyuntura televisiva para contraatacar y recordar años de agravios. La tertulia coincidió en que la joven parece manejarse sin rumbo ante los reporteros, buscando notoriedad pero cometiendo continuos deslices verbales que alimentan a los programas de televisión en lugar de frenar el escándalo.

A esto hay que sumar el comunicado urgente emitido por Carlo Costanzia padre: "No toleraré que se pretenda presentar como una ofensa o un desprecio... el simple hecho de que alguien sea relacionado con el nombre de mi hijo... Menos aún cuando se trata de hechos muy anteriores a los procedimientos judiciales en los que, lamentablemente, se ha visto envuelto", reza el texto enviado a los medios de comunicación.

Por último, se abordó la fijación de la fecha de juicio de la denominada Operación Deluxe, prevista para mayo del año 2028. Losantos calificó este desmesurado retraso procesal de inadmisible y síntoma evidente del deterioro del sistema judicial, denunciando la lentitud del juzgado de instrucción y la impunidad temporal con la que se dilatan causas de gran trascendencia mediática.