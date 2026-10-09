Salen a subasta los bienes privados de la familia Franco que tenían en el Pazo de Meirás

Una subasta que ha creado expectación por tratarse de la familia Franco. Los objetos se encuentran expuestos en la sala Magna Art Auctions, en la calle Núñez de Balboa, 15, de Madrid. José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo e íntimo amigo de la familia Franco, está muy satisfecho de que hayan confiado en la sala que dirige para tal acontecimiento.

Un total de 700 lotes, entre cuadros, porcelanas, ropa de casa, vajillas, cristalerías y demás. "Aparte de la íntima relación que nos une, es muy gratificante que hayan confiado en mi profesionalidad, ya que llevo muchos años en el mercado del arte. Todo se ha llevado a cabo respetando absolutamente la legalidad en presencia de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia, que han firmado las actas inventariadas por el juzgado como propiedad de la familia", así lo explicó durante la conversación que mantuvimos.

La fecha de la subasta será el próximo día 27 [falta indicar el mes] y el 28 la ordinaria. La exposición se puede visitar a partir de hoy, 9 de octubre.

Jose Miguel y Blanca Carrillo de Albornoz

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