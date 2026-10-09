El jugador de pádel Gustavo Oliva se despide por un cáncer: "Mi vida en la Tierra llega a su fin"

Gustavo Oliva, jugador catalán de pádel de élite, ha compartido en sus redes sociales una carta en la que habla del delicado momento que atraviesa debido a un cáncer y se despide de sus familiares y amigos. El mensaje lo acompaña de varias fotografías junto a su familia.

"Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones", escribe el deportista al comienzo de la carta. Aunque reconoce que marcharse a los 58 años es pronto, asegura que la perspectiva que ha adquirido con el tiempo le permite afrontar este momento con tranquilidad.

El jugador considera que ha disfrutado de una vida "muy completa y feliz" y destaca el papel que han tenido las personas de su entorno. En su mensaje, agradece especialmente el cariño de su familia y de sus amigos, y explica que ha aprendido a rodearse de personas con las que se siente querido y puede mostrarse tal como es. "Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias, familia, muchísimas gracias, amigos", señala.

Uno de los aspectos que ha querido destacar en su publicación es la importancia de la prevención médica. Gustavo explica que durante años ha disfrutado de buena salud, sin contratiempos importantes, algo que pudo llevarle a confiarse y a no seguir algunas pautas básicas de prevención.

Sin embargo, cuando comenzó a notar los primeros síntomas, el cáncer colorrectal que padecía ya presentaba metástasis en el hígado, el bazo y numerosos ganglios. "Por si ayuda a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al máximo en cada momento. Quizás por ello y exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo", recuerda.

Al final de la carta se dirige de nuevo a sus seres queridos: "Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos".

Ya en mayo de 2025, también utilizó sus redes sociales para aconsejar a la gente. "Hace 1,5 años me diagnosticaron un cáncer avanzado de mal pronostico. Primer consejo: chequearos siempre que toque. Ha de ser lo mas prioritario de vuestras vidas. Si me hubiera chequeado cuando tocaba, todo hubiera ido mejor", dijo entonces.