"Íñigo me va a matar por contar esto": la íntima confesión matrimonial de Tamara Falcó

Las apariciones de Tamara Falcó en El Hormiguero acostumbran a dejar titulares inesperados. En su última intervención en la tertulia de actualidad, la colaboradora sorprendió a Pablo Motos y al resto de sus compañeros de mesa, haciendo gala de su habitual espontaneidad para hablar sin tapujos sobre los problemas de convivencia que afronta en su día a día.

Durante la conversación, que derivó hacia esas pequeñas fricciones domésticas que desgastan cualquier relación, puso como ejemplo la irritación que produce encontrar la ropa desordenada por la casa. En este contexto, confesó que hace un año y medio decidió acudir junto a su marido a un retiro de amor conyugal. El objetivo de esta decisión era aprender a gestionar mejor los desencuentros y asentar unas bases sólidas para el futuro de su matrimonio.

"Íñigo me va a matar por contar esto", reconoció la protagonista entre risas. Según relató, en estas jornadas de terapia se imparten técnicas para mejorar la convivencia y herramientas de control emocional. Explicó que, cuando una actitud del otro resulta desquiciante, los expertos recomiendan relajarse y repetirse interiormente mensajes conciliadores como "no pasa nada, no me voy a enfadar".

Además de la contención frente al desorden, la marquesa de Griñón detalló otras enseñanzas del curso. "En la terapia me dijeron que a tu pareja había que tratarle como a la mejor persona del mundo, la más importante de tu vida, a quien más tienes que querer, que cuidar, que respetar", citó textualmente. Sin embargo, admitió con humor que a la hora de la verdad, cuando la rutina se impone, estas tácticas no les han servido de mucho para evitar los roces habituales.

A pesar de que su marido todavía sigue dejando los calcetines fuera de su sitio, Falcó opta ahora por recogerlos mientras respira hondo, convencida de que hay que amar en la adversidad. Para zanjar el asunto y tranquilizar a sus seguidores, quiso dejar claro que, lejos de atravesar una crisis por estas anécdotas caseras, ambos disfrutan en la actualidad de un momento estupendo como pareja.