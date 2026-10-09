La hipocresía de Alba Carrillo: ataca a Nadal y olvida sus vacaciones en yate

Alba Carrillo ha cargado contra Rafa Nadal por sus declaraciones sobre la capacidad de ahorro de las familias españolas. La presentadora criticó al extenista por afirmar que la mentalidad de la gente ha cambiado a la hora de ahorrar para comprar una vivienda o un coche y le reprochó su desconocimiento de las dificultades económicas que atraviesan muchos ciudadanos. Sin embargo, Carrillo también ha disfrutado de vacaciones en yates, como las que compartió con Fonsi Nieto durante su relación.

Las críticas llegaron este jueves en el programa El Sótano Club, donde Carrillo se mostró especialmente contundente con el ganador de 22 títulos de Grand Slam. "Vosotros vivís en una burbuja. No tenéis ni puñetera idea", afirmó, antes de aludir a la suerte que, a su juicio, han tenido los deportistas de élite para alcanzar el éxito profesional.

"Vosotros sois unos superafortunados y privilegiados en este mundo", añadió la presentadora, que cuestionó que Nadal y otros deportistas puedan comprender las dificultades de quienes no llegan a final de mes.

La exmodelo fue más allá al referirse al patrimonio y al estilo de vida de quienes disfrutan de una posición económica privilegiada. "No tenéis ni puñetera idea de lo que vive la gente y lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Por lo menos, manteneos callados en vuestros yates", espetó. "Muestra un poquito de empatía", concluyó.

Las vacaciones de Carrillo en yate

La referencia a los yates resulta llamativa si se tiene en cuenta que la propia Carrillo ha disfrutado de este tipo de vacaciones. En el verano de 2011, cuando mantenía una relación con el expiloto Fonsi Nieto, ambos pasaron unos días en Ibiza junto a unos amigos a bordo de un yate.

Un estilo de vacaciones que contrasta con el reproche que ahora dirige a Nadal por sus supeuestos privilegios y por sus comentarios sobre la capacidad de ahorro de los españoles.

Las palabras de Nadal sobre el ahorro

La polémica se originó a raíz de unas declaraciones recientes de Nadal sobre los hábitos económicos de las familias. "Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa, y creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño", señaló el extenista en una entrevista.

Sus palabras provocaron la reacción de Carrillo, que consideró que no reflejan las dificultades que afrontan muchos ciudadanos para ahorrar en el contexto actual.