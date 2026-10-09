La misteriosa nueva ilusión de Álvaro Muñoz Escassi, un año después de romper con Sheila Casas

Un año después de su ruptura sentimental con Sheila Casas y tras una temporada alejado del foco mediático en la que ha disfrutado de su soltería, parece que el jinete sevillano Álvaro Muñoz Escassi podría estar de nuevo ilusionado. Aunque por el momento no existe confirmación oficial de que vuelve a mantener una relación formal, su reciente aparición pública no ha pasado inadvertida para los medios de comunicación.

El andaluz acudió a la inauguración de la primera exposición pictórica de collages de la cantante Marta Sánchez, celebrada en Madrid bajo el título Pop Cut, acompañado de una mujer hasta ahora desconocida para la prensa, lo que ha desatado todo tipo de rumores sobre su situación sentimental.

Lejos de intentar esconderse de los focos o mantener la distancia al percatarse de la presencia de las cámaras, Escassi y su acompañante llegaron al evento con una actitud sumamente natural. Ambos caminaban agarrados del brazo y mostrando una gran sonrisa ante los fotógrafos congregados. Fue precisamente al acceder al interior del recinto, conocido como Espacio Garaje Lola —un entorno creativo impulsado por Emiliano Suárez—, cuando la pareja decidió cogerse de la mano. Este gesto, cargado de complicidad, evidenció que no les importaba en absoluto ocultar la cercanía que comparten ante los allí presentes.

El evento no solo sirvió como marco para esta sorprendente aparición, sino que también reunió a un nutrido grupo de rostros conocidos de la sociedad española. La intérprete madrileña celebró su debut en el ámbito de las artes plásticas rodeada de numerosos amigos y personalidades destacadas.

En cuanto a la identidad de la posible nueva pareja del jinete, por ahora se mantiene en el más absoluto anonimato. Se trata de una mujer de melena rubia, de complexión delgada y algo más baja que el deportista. Durante lo que muchos ya consideran su presentación en sociedad, lució un vestido midi de corte asimétrico en un favorecedor tono burdeos, que combinó con unas sandalias de tiras al empeine en color camel y un bolso de piel a juego, demostrando un gusto clásico y refinado.

Hacía tiempo que no se veía al deportista tan bien acompañado en un evento público, concretamente desde que finalizó su vínculo con Sheila Casas. A falta de unas declaraciones que ratifiquen el noviazgo, conviene recordar el amplio historial sentimental de Álvaro Muñoz Escassi, quien siempre ha despertado el interés de la prensa rosa. Por la vida del sevillano han pasado mujeres muy conocidas, desde Lara Dibildos —madre de su hijo menor—, hasta nombres como Vicky Martín Berrocal, Sonia Ferrer, Mireia Canalda, María José Suárez, Hiba Abouk o Raquel Bernal, con quien llegó a contraer matrimonio. Ahora, todo apunta a que este cotizado soltero vuelve a tener el corazón ocupado.