¿Le ha dado un toque Jesulín a Julia Janeiro para que se relaje?

Todo parece indicar que Jesulín de Ubrique no quiere que su hija Julia Janeiro siga hablando. Tal y como ha informado Leticia Requejo en La Tarde se Mueve de Telecinco, "una cosa es que Juls, como lleva haciendo todo el verano muy amablemente, y esto es real, le pongan un micrófono en la puerta de su casa y hable. Pero que ayer estuviese más de media hora hablando y luego comentando con ciertos periodistas cosas por detrás, yo sé que a su padre no le ha hecho especial gracia".

Los Janeiro-Campanario, si tienen que decir algo, lo harían a través de una demanda. Como ha indicado la periodista, "habrá que ver si llega a buen puerto y si es admitida a trámite. Y lo que no quiere Jesús Janeiro es que se diga Belén Esteban ha hablado, pero tu hija la ha contestado".

Carlo Costanzia padre contraataca con un comunicado, a través de una segunda parte. ¿Quizás está buscando una entrevista en un programa de TV? En él deja claro que a su hijo no le pueden llamar asesino porque está condenado por intento de asesinato. Es una historia siniestra de cuya filtración se acusa a Belén Esteban o Andrea, algo que Juls se ha encargado de desmentir.

Beatriz Trapote, señalada ahora como "el topo de Ambiciones", acude a De Viernes. Y es que en varios programas de Mediaset aseguran que es la infiltrada que habría contado a la prensa las intimidades. "¿No serás tú el topo que anda buscando la familia Janeiro? Yo nada, ¿cómo voy a ser yo el topo? Yo nada, adiós", ha respondido. Podrá quejarse de lo que, según ella, "no le dejaron" en la última edición.

A unas horas de terminar su gira española, Shakira ha estado en La Revuelta. El programa avisó para evitar fans incómodos, y para evitar confusiones, la entrevista está grabada y apenas se han producido titulares. También se entiende que estaba pactado no hablar de Piqué o de sus hijos, aunque ha reconocido que en Miami habla catalán con sus hijos "cuando no quiero que me entiendan. Yo intento hablar en castellano todo el tiempo, pero ellos dos hablan mucho en inglés".