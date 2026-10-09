Muere un motorista en Valencia tras colisionar con el coche en el que viajaba Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Un motorista falleció este jueves por la tarde tras colisionar con un turismo en la carretera N-332, a la altura del municipio valenciano de Oliva. En el coche viajaban Sira Martínez, hija del entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, y un jinete británico que conducía el vehículo. La joven salió ilesa del accidente, según la información difundida sobre el suceso.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas del jueves 8 de octubre y movilizó a los servicios de emergencia. Los sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron salvar la vida del motorista, que ya había fallecido cuando llegaron, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la colisión. Por el momento, el conductor del turismo figura como investigado, aunque las pruebas de alcohol y drogas dieron resultado negativo, según la información facilitada por los responsables de la investigación.

El accidente ocurrió en la N-332, a la altura de Oliva

La colisión se produjo en la carretera N-332, a su paso por Oliva, municipio de la comarca valenciana de la Safor. El accidente obligó a movilizar a los servicios de emergencia para atender a los implicados.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Sin embargo, los profesionales sanitarios no pudieron intervenir para reanimar al motorista, ya que había fallecido antes de su llegada, según las fuentes del CICU.

Por ahora, no han trascendido detalles concluyentes sobre cómo se produjo el impacto ni sobre la posición de los vehículos antes de la colisión. La investigación deberá determinar las circunstancias del siniestro.

El conductor del turismo dio negativo en alcohol y drogas

El conductor del coche es un jinete británico que viajaba con Sira Martínez, también vinculada al mundo de la hípica. Según la información difundida sobre el accidente, las pruebas practicadas al hombre dieron negativo tanto en alcohol como en drogas.

Pese a ese resultado, el conductor permanece investigado mientras se esclarecen las causas del accidente. Esta situación se enmarca en las diligencias abiertas para determinar cómo se produjo la colisión y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

La investigación continúa abierta y no se han comunicado conclusiones definitivas sobre la dinámica del accidente. Las circunstancias exactas deberán establecerse a partir de las actuaciones de los agentes y de los elementos que se recaben durante las diligencias.

Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Sira Martínez es hija de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del París Saint-Germain y exseleccionador nacional de España. La joven practica hípica y mantiene una trayectoria deportiva vinculada a la competición ecuestre.

La hija del técnico viajaba como ocupante del turismo implicado en el accidente y salió ilesa, según las informaciones conocidas hasta el momento.

Luis Enrique, que dirige al equipo francés, es una de las figuras reconocidas del fútbol español. La noticia del accidente se ha conocido mientras las autoridades siguen trabajando para aclarar las circunstancias del fallecimiento del motorista.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias concretas que precedieron al choque.