Carmen Cervera y Espartaco Santoni: boda, cárcel por estafa y bigamia

La rocambolesca historia de amor entre Carmen Cervera y Espartaco Santoni reúne episodios propios de un disparatado guion cinematográfico, a pesar de que cuanto contemos respondió a la más absoluta realidad.

Se casaron en el juzgado de Nueva York el 28 de febrero de 1975, tras solo seis meses de noviazgo. La novia visitó un diseño de Dior. Carmen había pretendido triunfar en el cine, pero no logró ese deseo. También reconoció que Espartaco era muy celoso, que controlaba a sus amistades masculinas y no le gustaba que hiciera cine. El venezolano galán que apareció en su vida le prometió el oro y el moro. Iba a cumplirse el primer aniversario de su boda cuando Espartaco ingresó en la cárcel de Carabanchel, tras ser acusado de un delito de estafa y falsedad documental por un montante de diez millones de pesetas.

Carmen, muy enamorada de Espartaco, estuvo a su lado en aquellos complicados momentos. Iba a verlo tras los barrotes. Anecdóticamente también Marujita Díaz, ex del actor y productor, lo visitaba en prisión. Dos mujeres que Espartaco había conquistado y que cada una seguía loca por él.

Espartaco tuvo más de un encontronazo con la justicia. Entre otros delitos fue acusado de bigamia. A principios de 1978, Carmen confirmó la separación y el inicio del proceso de divorcio.