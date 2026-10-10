Rafael Amargo y su novia, detenidos tras un violento altercado con un hombre que asaltó su casa

El bailaor Rafael Amargo y su pareja Luciana Bongianino han sido detenidos en la mañana de este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel tras protagonizar un violento altercado con un hombre que irrumpió de forma brusca en su domicilio, un local de dos plantas ubicado en esta zona de la capital. Los hechos se desencadenaron a primera hora del día cuando el intruso, un varón de origen magrebí, fracturó un cristal para acceder al interior de la vivienda y se enfrentó directamente al artista, desatando una pelea que requirió la intervención urgente de las fuerzas de seguridad.

Según ha publicado este sábado el diario El Mundo, la Policía Nacional se desplazó hasta el inmueble alrededor de las 6:30 horas tras recibir numerosas llamadas de alerta por parte de los vecinos, que escucharon gritos y ruidos procedentes del interior del local. A su llegada, los agentes se encontraron con una situación de alta tensión y procedieron a arrestar a los tres implicados en la trifulca: al propio Rafael Amargo, a su pareja Luciana Bongianino y al supuesto intruso que había asaltado el domicilio. Tras reducir la situación, los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional en el distrito de Carabanchel para prestar declaración y esclarecer las circunstancias exactas de la entrada en la vivienda y del posterior enfrentamiento físico.

Como consecuencia de este suceso, el bailaor granadino se enfrenta ahora a cargos judiciales muy serios, estando formalmente acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad y de otro delito de lesiones, mientras que su pareja está acusada igualmente de un delito de lesiones. El tercer implicado, el hombre que irrumpió por la fuerza en el local, también ha quedado arrestado bajo sospecha de allanamiento y agresión.

Este nuevo revés policial llega en un momento en el que el artista intentaba reconducir su vida personal y profesional, después de haber anunciado meses atrás que se encontraba estudiando la carrera de Psicología y que ultimaba los detalles para su esperado regreso a los escenarios con un nuevo espectáculo con el que pretendía recuperar el pulso de su trayectoria artística.

Una vida de polémicas

La trayectoria de Rafael Amargo en los últimos años ha estado marcada de manera constante por la polémica, los titulares judiciales y los conflictos públicos. El episodio más grave hasta la fecha tuvo lugar en el año 2020, cuando fue detenido por agentes de la comisaría del distrito Centro en el marco de la denominada operación Codax —término que significa «cuervo» en latín—, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas que supuestamente operaba desde su propio domicilio y de pertenencia a una organización criminal, un proceso por el que la Fiscalía llegó a solicitar para él una pena de nueve años de prisión y que concluyó finalmente en abril de 2024 con su absolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

A este largo calvario judicial se sumaron también diversos incidentes menores, desacuerdos laborales, tensiones con los medios de comunicación y momentos de fuerte presión mediática que han convertido la vida del bailaor en un carrusel de sobresaltos constantes, al que ahora se suma este violento episodio de madrugada en Carabanchel.