Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel: todos los detalles del enlace que se celebra este fin de semana

Desde que anunciaron su enlace el pasado 28 de julio, han acontecido numerosos momentos significativos en la vida de la presentadora y escritora Sandra Barneda, quien aseguraba con ilusión que el mejor sí de sus vidas estaba por llegar. A lo largo de estos meses, la periodista ha compartido abiertamente en sus redes sociales multitud de publicaciones dedicadas a Pascalle Paerel, su pareja durante cuatro años y con quien hoy sellará su compromiso. El camino hacia este esperado día ha estado rodeado de gran expectación, desde su emotiva despedida de soltera en Tánger junto a su círculo de amigas más cercano, hasta cada uno de los preparativos que la propia Sandra deseaba que fuesen sencillos y sin complicaciones.

Aunque todo apunta a que la celebración transcurrirá con máxima discreción, ya se conocen diversos detalles sobre lo que experimentarán los cerca de 150 asistentes, entre los que figuran familiares, compañeros de profesión de la presentadora y profesionales del Ballet Nacional de Holanda al que pertenece Pascalle. La elección de la fecha responde a una razón muy especial manifestada por la propia comunicadora, al coincidir en un día repleto de simbolismo numérico que representa nuevos comienzos y una jornada para el recuerdo. Asimismo, la celebración tendrá como escenario la finca que la escritora posee en la localidad abulense de Candeleda.

Sandra Barneda ha expresado en diversas ocasiones su sorpresa ante la complejidad de organizar un evento de estas características y el elevado tiempo que suele dedicarse a ello, motivo por el cual ambas optaron por una planificación ágil y directa para evitar el estrés prolongado. En los días previos, la pareja compartió algunos de los instantes finales de esta etapa, como la prueba del menú posterior a la ceremonia o los ensayos de maquillaje, en los que la comunicadora buscaba un acabado fresco y natural.

La historia de amor entre ambas comenzó tras conocerse en París, en una etapa en la que la presentadora no contemplaba dar el paso del matrimonio. Su pedida de mano contó con la peculiaridad de ser recíproca, una iniciativa que la propia Sandra defiende al considerar que ambos miembros de la pareja deberían vivir la experiencia de ser sorprendidos. En cuanto a las sensaciones ante su nueva vida juntas, Pascalle ha destacado la versatilidad, la ambición y la fascinante personalidad de la periodista como las cualidades que la hacen única, mientras que Sandra ha dejado claro que su único deseo inmediato tras la celebración es disfrutar de la tranquilidad y la intimidad junto a su esposa.