Anne Hathaway: de su exnovio delincuente a un matrimonio perfecto

La actriz norteamericana Anne Hathaway vive desde hace no mucho tiempo días de gloria y popularidad. La secuela de El diablo viste de Prada le ha proporcionado la atención de la crítica y el público. Digamos que está de moda, pero no caprichosamente; ella ha sabido llegar a ese punto álgido de su carrera.

Cuenta cuarenta y tres años, es madre de dos hijos y espera un tercero. Ya tiene dos varones, uno de diez años y otro de seis, y lo que más le gustaría es ser madre de una niña.

La comedia de la productora Disney El diario de la princesa Mía Thermopolis le proporcionó en 2001 el trampolín perfecto para ser muy conocida en el ambiente cinematográfico. Posteriormente tuvo una actuación destacada en la película Brokeback Mountain, de 2005, le siguió al año siguiente la antes mencionada El diablo viste de Prada, mención a la famosa firma de la moda. Con su papel de Fantine en una nueva versión de Los miserables se llevó un óscar a la mejor actriz de reparto.

Anne Hathaway estudió Ciencias Políticas, carrera que interrumpió para cantar en un coro, actividad artística que la llevó a debutar en el cine.

Lleva una vida feliz y tranquila con el actor, productor y diseñador de joyas Adam Shulman. Se casaron hace justo catorce años, por estas fechas otoñales. Resultó un flechazo inesperado en el peor momento que atravesaba Anne. Y formaron pareja a partir de 2008, habiéndose conocido dos años antes, en el Festival de Cine de Palm Springs. Casados desde hace diez años, no hay fisuras de ningún tipo en su unión. El tercer hijo que esperan reforzará todavía más la felicidad de la pareja.

Antes de que Adam llegara a su vida, Anne tuvo relaciones sentimentales con el empresario italiano Raffaello Follieri. Dirigía este una fundación para niños pobres. Un tipo rayano en la delincuencia, pues fue arrestado por fraude. Menos mal que a ella no le alcanzó ninguno de los delitos cometidos por ese malhechor. Tenía entonces Anne Hathaway solo veintiún años y la vida para ella comenzaba a ponerle trabas. Pudo reconducir su día a día hasta que logró finalmente la estabilidad que buscaba al conocer al ya mentado Adam Shulman.

Ha sabido Anne alternar sus obligaciones como esposa y madre y actuar en la pantalla. Mother Mary es otra reciente película que le ha proporcionado credibilidad de la crítica y refrendo de los espectadores. Drama de suspense psicológico interpretando a una diva pop. También ha rodado El final de Oak Street, filme de ciencia ficción cuando inesperadamente un fenómeno cósmico altera su entorno, que se convierte en una calle, y ella rodeada de dinosaurios.

Anne Hathaway no olvida que nunca debe confiarse en el éxito pues ya hace unos años la acusaron de ser demasiado perfecta en sus interpretaciones. Ganas de algunos de meterse con ella. La envidian.