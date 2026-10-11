De Bertín Osborne a Rosario Mohedano y Colate: la cumbre de famosos en la gran boda de Alicia Blanquez y Miguel Sierralta

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El deslumbrante look nupcial de Alicia Blanquez

Radiante y visiblemente emocionada, la novia hizo su llegada a Los Jerónimos del brazo de su hermano y padrino. Alicia desveló el secreto mejor guardado luciento un diseño de inspiración romántica con cuerpo de encaje, escote bardot, manga larga y una estilizada falda de corte A, rematado con un clásico velo de tul sobre moño bajo.