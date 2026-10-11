De Bertín Osborne a Rosario Mohedano y Colate: la cumbre de famosos en la gran boda de Alicia Blanquez y Miguel Sierralta
Madrid se ha vestido de gala para celebrar el broche de oro a siete años de amor entre el mánager musical Miguel Sierralta y la cantante y coreógrafa Alicia Blanquez. La parejita ha reunido a familiares, amigos y una gran constelación de figuras del espectáculo en una ceremonia solemne en la iglesia de Los Jerónimos, seguida de una elegante recepción en el icónico Hotel Mandarin Oriental Ritz. Un enlace repleto de complicidad, emoción a flor de piel y estilismos para el recuerdo.
Pendientes estelares y ramo silvestre
Tras la sofisticada capa de encaje se entreveía la estructura palabra de honor con la que bailó durante la celebración. Alicia completó su estilismo con unos originales pendientes en forma de estrella y un delicado ramo de eucalipto combinado con pequeñas flores blancas.
El deslumbrante look nupcial de Alicia Blanquez
Radiante y visiblemente emocionada, la novia hizo su llegada a Los Jerónimos del brazo de su hermano y padrino. Alicia desveló el secreto mejor guardado luciento un diseño de inspiración romántica con cuerpo de encaje, escote bardot, manga larga y una estilizada falda de corte A, rematado con un clásico velo de tul sobre moño bajo.
Miguel Sierralta, impecable de chaqué
El mánager y promotor musical lució radiante con un clásico chaqué gris marengo, chaleco beige y corbata en tono burdeos. A las puertas del templo, confesó emocionado que este 'sí, quiero' por la iglesia es único en su vida.
Camino al banquete en el Mandarin Oriental Ritz
Tras la emotiva ceremonia religiosa en una de las iglesias más icónicas de la capital, los recién casados pusieron rumbo al histórico hotel para celebrar su amor rodeados de sus seres queridos y amigos más cercanos.
Colate Vallejo-Nágera
Entre los asistentes no faltó Colate Vallejo-Nágera, unido a Miguel Sierralta por la estrecha vinculación profesional y personal que el mánager ha mantenido durante años en el ámbito musical.
Boris Izaguirre
Fiel a su toque personal y contemporáneo, Boris Izaguirre destacó entre los invitados luciendo una americana de corte cruzado combinada con pantalón de caída ancha.
Bertín Osborne
El presentador y cantante fue uno de los primeros en llegar a la cita luciento un sobrio chaqué negro a juego con el chaleco y una corbata de estampado geométrico.
Rosario Mohedano y su marido
Rosario Mohedano acaparó miradas con un llamativo diseño azul de escote corazón drapeado, salones nude y clutch estampado. Más tarde, la artista no dudó en subir al escenario para regalar una actuación muy especial a los novios.
Fiona Ferrer
Fiona Ferrer apostó por la elegancia discreta luciendo un traje de corte impecable complementado con una blusa satinada en tono topo.
Ainhoa Arteta y Sara Croft
La soprano Ainhoa Arteta, gran amiga de la pareja, lució un refinado diseño negro con transparencias, escote en cascada y falda de motivos orientales, posando junto a Sara Croft, impecable con un vestido satinado en tono café.