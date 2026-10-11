El divorcio que destrozó a Kidman: "Habría ido para hasta el fin del mundo por él"

Era el año 2003. Subió al escenario Nicole Kidman, un tanto hierática, para tener entre sus manos el codiciado premio, el más importante que un actor puede obtener por su trabajo en el siempre imprevisible Hollywood. Y resulta que, por mucho que intentó esbozar una amplia sonrisa de satisfacción, la tristeza inundaba su interior y fue incapaz de expresar la alegría que comportaba acariciar la estatuilla dorada del "tío Óscar". ¿La razón? Acababa de romper con Tom Cruise. "Volví a casa, allí me esperaban mis padres, emocionados al saberme premiada, pero yo sólo me preguntaba dónde estaría mi pareja, sin tener conmigo a alguien querido con quien compartir ese trofeo". Fue cuando interpretó a Virginia Woolf en Las horas.

A Tom Cruise lo recordó durante mucho tiempo. Lo adoraba. Se habían conocido en el rodaje de Días de trueno. Su boda tuvo lugar en 1980 y estuvieron más de una década juntos, no podían vivir el uno sin la otra, y viceversa. Adoptaron dos hijos, Isabella, hoy con treinta y tres años, y Connor, de treinta y uno. En 2001, el protagonista de Misión imposible pidió el divorcio alegando diferencias irreconciliables entre ambos.

Trató Nicole de salvar aquel matrimonio, que tanta felicidad le había reportado al principio. Habló con Tom para que considerara su decisión, podrían ir a terapia, reconducir sus vidas de pareja. Pero Cruise no atendió a razón alguna, como si estuviera convencido como el título de su película. Nada era ya posible entre ellos. Y se marchó de casa.

En 2006, Nicole se sinceraba así en una entrevista: "Todavía lo amo". Pasaron unos años de tristeza para ella, de desdén en el comportamiento de Tom Cruise. "Yo estaba destrozada por culpa de él. Habría ido hasta el fin del mundo por él si me lo hubiera pedido. Sólo el trabajo pudo para mí soportar sentirme sin estar a su lado".