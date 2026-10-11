Nuevos detalles sobre la detención de Rafael Amargo: un mordisco a un agente y una trifulca violenta

El bailaor Rafael Amargo y su pareja, Luciana, fueron detenidos este pasado sábado tras protagonizar un violento altercado en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio madrileño de Carabanchel. La información, de la que se hizo eco el programa Fiesta de Telecinco, detalla una dantesca escena ocurrida en torno a las seis y media de la mañana, momento en el que varios vecinos de la zona alertaron a las fuerzas de seguridad al escuchar fuertes golpes y gritos procedentes del domicilio del artista.

Al personarse en el lugar de los hechos, las autoridades policiales se encontraron con un enfrentamiento físico en curso. Amargo y su pareja estaban agrediendo a un hombre de 38 años y de origen magrebí que, según las primeras pesquisas, habría irrumpido en la vivienda de forma violenta tras fracturar el cristal de la puerta de entrada. En el momento en que los agentes intervinieron para frenar la trifulca y separar a las partes involucradas, la tensión escaló drásticamente hasta el punto de que el bailaor agredió a uno de los efectivos policiales mordiéndole en el brazo izquierdo.

El periodista Juan Luis Galiacho, colaborador del espacio de Telecinco, aportó detalles clave procedentes de sus fuentes en la investigación, asegurando que la trifulca fue "bastante violenta" y detallando la secuencia de lo ocurrido dentro del inmueble. Según el colaborador, "lo que me cuentan las fuentes policiales es que se produce una entrada en la vivienda de Amargo por parte de una persona de treinta y ocho años, a la fuerza, rompiendo cristales, irrumpe de una manera violenta, y ahí es cuando se produce todo. Amargo, que está cansado del tema de la Policía, se pone nervioso y ahí es cuando le muerde el brazo".

Las investigaciones policiales preliminares habrían descartado por completo el robo como móvil de la irrupción, confirmando además que el asaltante y la pareja no se conocían con anterioridad. Tras controlar la situación en el inmueble, la Policía procedió a la detención de los tres implicados en la riña, trasladándolos a las dependencias de la comisaría de Carabanchel. A Rafael Amargo se le imputan dos presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad; a su pareja, Luciana, un presunto delito de lesiones; mientras que al hombre que accedió a la vivienda se le atribuyen delitos de allanamiento de morada, amenazas y daños al patrimonio.

Ante el revuelo generado por este nuevo episodio judicial, personas muy cercanas al artista se han pronunciado para matizar el contexto de lo sucedido y desmentir categóricamente cualquier vinculación del suceso con disputas previas o el tráfico de sustancias. Desde el entorno del bailaor han querido dejar claro que el origen del altercado no guarda relación con estupefacientes ni con ningún tipo de ajuste de cuentas, subrayando el estado anímico en el que se encuentra el artista tras sus recientes problemas con la justicia. Fuentes de su círculo personal han señalado que el bailaor "arrastra ciertas frustraciones con todo lo que ha vivido y ha pasado, siempre ha sido señalado", remarcando con contundencia que "no quiere que se le vincule con el tema de ajuste de cuentas". Mientras se esclarecen las circunstancias exactas que motivaron el asalto al domicilio, los tres detenidos han permanecido bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.