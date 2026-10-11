Sandra Barneda y Pascalle Paerel se dan el 'sí, quiero' en un discreto enlace en Candeleda

La presentadora Sandra Barneda y la bailarina neerlandesa Pascalle Paerel han sellado su compromiso este sábado con una ceremonia celebrada en la localidad abulense de Candeleda. El acontecimiento pone el broche a una relación sentimental que ambas han desarrollado con notable discreción y naturalidad al margen de la atención mediática.

El escenario elegido para la celebración ha sido la casa de campo que la comunicadora posee en la comarca del valle del Tiétar, un enclave habitual de retiro personal para desconectar de los platós. En este entorno rural se han reunido cerca de 150 invitados, entre familiares directos y amistades cercanas. La jornada ha contado con diversos guiños a las raíces españolas y holandesas de las contrayentes, aunando elementos de ambas culturas en un festejo de carácter estrictamente privado.

El anuncio público de la boda tuvo lugar el pasado mes de julio a través de sus perfiles en redes sociales, donde compartieron el mensaje: "El mejor 'sí' de nuestra vida está por llegar. Nos casamos". Pese a la brevedad del calendario y las obligaciones profesionales, ambas lograron compaginar la organización del enlace con sus respectivas agendas. Barneda ha afrontado estos meses al frente de formatos de Mediaset como Supervivientes o La Isla de las Tentaciones, reconociendo los nervios de los preparativos ante un paso vital que ha modificado su perspectiva sobre el matrimonio. Para su enlace matrimonial, Sandra lució un modelo de Alvarno, mientras que Pascalle Paerel optó por un diseño de Rosa Clará.

El vínculo entre ambas comenzó a finales de 2022 tras conocerse en París, ciudad donde mantuvieron su primer encuentro tras coincidir en una aplicación digital. A lo largo de este periodo han consolidado una rutina compartida a caballo entre Madrid y Ámsterdam, compaginando la faceta literaria y televisiva de la periodista con la trayectoria de Paerel en el ámbito de la danza y la gestión de empresas en los Países Bajos.

Al enlace han asistido diversos compañeros de la pequeña pantalla que han querido arropar a la pareja. Entre los rostros conocidos han figurado comunicadores como Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi, Verónica Dulanto, Beatriz Archidona, el creador de contenido Xuso Jones y la actriz Marta Torné, quienes han compartido con las recién casadas el inicio de esta nueva etapa.