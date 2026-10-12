Alonso Caparrós, abuelo por primera vez: "Nunca volverá a repetirse este instante"

El presentador y colaborador televisivo Alonso Caparrós vive uno de los momentos más plenos y conmovedores de su trayectoria personal al estrenarse oficialmente como abuelo. Su hija Claudia ha dado a luz a una niña, marcando un hito decisivo en la vida del comunicador madrileño, quien nunca había ocultado la inmensa ilusión que le despertaba asumir este nuevo papel intergeneracional en el seno de su hogar.

Para conmemorar la llegada al mundo de la pequeña, Caparrós ha recurrido a sus redes sociales, donde ha difundido una grabación que inmortaliza el primer encuentro físico con el bebé. Con el rostro visiblemente enternecido y la criatura en brazos, el flamante abuelo quiso acompañar el documento con unas sentidas palabras: "Mi primer abrazo con mi nieta... nunca más en toda la historia del universo volverá a repetirse este instante". La publicación no tardó en suscitar miles de muestras de afecto y felicitaciones por parte de admiradores y compañeros de profesión.

La noticia culmina varios meses de una dulce y esperada gestación de la que el propio Caparrós hizo partícipe a la audiencia cuando el pasado año, en pleno directo, reveló que su hija estaba embarazada, provocando una oleada de felicitaciones entre sus colegas de plató. Desde aquel instante, no escatimó en bromas acerca del papel que pretendía desempeñar a partir de ahora, llegando a asegurar entre sonrisas que aspiraba a ganarse con orgullo el distintivo de abuelo consentidor.

Este feliz acontecimiento consolida una etapa de notable serenidad y madurez para el popular presentador, quien a lo largo de los últimos años ha hecho pública su evolución personal y la superación de complejas dificultades del pasado. El nacimiento de la pequeña, de la que no se ha revelado el nombre, afianza aún más los lazos que le unen estrechamente a sus hijos. Sin duda, la llegada de la bebé abre así un nuevo capítulo familiar cargado de proyectos compartidos y celebraciones íntimas.