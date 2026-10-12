Belén Esteban anuncia su próxima guerra judicial tras el comunicado de Jesulín y su entorno

Las últimas revelaciones sobre su pasado con Jesulín de Ubrique y la relación paternal con Andrea han vuelto a colocar a Belén Esteban en el foco de la noticia. Tras sus apariciones en ¡De Viernes!, la sombra de las acciones legales se ha posado sobre la colaboradora, quien no ha dudado en reaccionar ante los medios.

"Que hagan lo que tengan que hacer, sí", ha respondido con contundencia, demostrando que no parece preocupada por las consecuencias que puedan tener sus palabras. De hecho, al preguntarle directamente si teme enfrentarse a una demanda, ha sido igual de tajante: "No, la verdad es que no".

Lejos de intimidarse por los comunicados de los Janeiro, la madrileña aseveró que no siente ningún temor ante una posible cita judicial y que cada cual es libre de actuar legalmente. También aprovechó para matizar que, a día de hoy, no consta que haya entrado ninguna notificación formal en su casa.

Finalmente, al ser consultada sobre si pretende abrir un frente público contra Julia Janeiro, la colaboradora rechazó tajantemente esa opción. Su contestación a Europa Press, un rotundo y escueto "no". Con esta negativa, evita añadir más leña al fuego en el entramado familiar que rodea a la hija de María José Campanario.