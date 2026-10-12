Elena Tablada desmiente que prepare unas memorias y elude hablar de Javier Ungría

Inmersa en una etapa de renovación personal y volcada en el cuidado de sus hijas, Elena Tablada continúa dando forma a sus proyectos profesionales. La diseñadora trabaja desde hace meses en la redacción de un texto muy personal en el que pretende plasmar su propia trayectoria, sus vivencias más significativas y desmontar algunos de los estereotipos que la opinión pública le ha adjudicado a lo largo de los años. Sin embargo, Tablada ha querido puntualizar la naturaleza exacta de la obra para evitar confusiones editoriales.

Frente a las especulaciones surgidas en torno a una posible autobiografía reveladora, Tablada ha sido tajante al definir el contenido de su trabajo. "No estoy escribiendo mis memorias. Estoy escribiendo un libro", aclaraba recientemente para distanciar su iniciativa del género confesional al uso. Su objetivo primordial, según había manifestado previamente, consiste en ofrecer "un regalo" tanto para sí misma como para sus descendientes, con la intención de que descubran de primera mano "quién es realmente su madre", al margen del foco mediático y las polémicas que han acompañado su figura pública.

No obstante, el interés de los reporteros no se centró únicamente en sus planes editoriales, sino en su relación con su exmarido, el empresario Javier Ungría. Desde su ruptura matrimonial en el año 2022, la expareja ha protagonizado diversos desencuentros en el ámbito público y judicial, a pesar de que el propio Ungría manifestara la pasada primavera que las aguas habían "vuelto a su cauce" en el trato mutuo por el bienestar de su hija en común.

Lejos de refrendar esa aparente normalidad, Elena Tablada reaccionó con visible incomodidad cuando fue preguntada mientras se encontraba en el interior de su vehículo. Para no tener que responder a los requerimientos de los informadores gráficos y eludir cualquier comentario sobre su expareja, Tablada optó por subir al máximo el volumen de la música del automóvil, escenificando de forma elocuente su deseo de marcar distancias con su pasado sentimental.

Aunque su próximo lanzamiento literario promete reflexionar sobre su identidad y trayectoria vital, Tablada prefiere no hablar por ahora la relación con el padre de su hija menor.