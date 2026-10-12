Kiko Rivera anuncia el lanzamiento de su primer álbum de estudio, 'Volver a sentir'

Kiko Rivera ha sorprendido a sus seguidores al comunicar que publicará un trabajo de larga duración tras una década y media volcado en la industria del entretenimiento. Con este paso, busca consolidar una etapa marcada por una mayor madurez personal y profesional, dejando atrás los formatos estrictamente basados en sencillos aislados para ofrecer una propuesta de autor más cohesionada y reflexiva.

Bajo el nombre de Volver a sentir, este primer álbum de estudio pretenderá recoger sus vivencias más personales. Según ha manifestado él mismo a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el repertorio servirá como testimonio de su evolución interna y de los momentos que han definido su existencia durante los últimos tiempos, alejándose paulatinamente del mero espectáculo mediático para reivindicar su identidad creativa.

El proyecto iniciará su andadura en el mercado con un tema de presentación titulado He vuelto a nacer, cuya publicación está prevista de forma inminente. El propio intérprete ha calificado esta composición como una de las más trascendentales de su catálogo reciente, al simbolizar un punto de inflexión anímico y vital. Este sencillo de presentación marcará las pautas del sonido y la lírica que compondrán la totalidad del nuevo soporte fonográfico.

En su comunicado, ha dedicado unas palabras de agradecimiento hacia aquellos oyentes que han respaldado su trabajo artístico a lo largo de quince años de trayectoria continuada. Rivera subrayó que la edición de esta obra constituye una respuesta de gratitud para quienes han permanecido fieles desde sus comienzos musicales, así como para la audiencia que se ha ido sumando progresivamente a sus producciones de música electrónica y comercial.

A pesar de que el anuncio concluyó con una fórmula abierta sobre los plazos definitivos de venta y distribución, la iniciativa confirma la firme intención del disc-jockey de mantenerse activo en el panorama musical español. Con la promesa de mostrar una perspectiva íntima de su universo creativo, Rivera encara una fase determinante destinada a certificar su supervivencia artística en el mercado independiente al margen de las constantes polémicas del ámbito del papel cuché.