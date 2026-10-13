La indiferencia de Victoria Federica ante el dardo de Gonzalo Caballero en Las Ventas

La tradicional corrida de la Hispanidad en la Monumental madrileña volvió a convertirse este 12 de octubre en un punto de encuentro ineludible para la sociedad española, donde no faltaron la infanta Elena y su hija, Victoria Federica se decantaron un año más por cumplir con su propia tradición en los tendidos para arropar la tauromaquia.

Ambas mostraron su respaldo incondicional al torero Morante de la Puebla en una tarde de graderíos abarrotados que congregó a destacadas personalidades de la política y la cultura, entre ellas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo. Entre los numerosos rostros conocidos estaban el seleccionador nacional Luis de la Fuente, José Ortega Cano, Julián López, el Juli, con su mujer, Rosario Domecq; la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, el piloto Carlos Sainz y su mujer, Reyes; los periodistas Carlos Sobera, Ramón García y Nacho Abad; el tenista Feliciano López y su mujer Sandra Gago, la chef Pepa Muñoz, Juan del Val, Luis Miguel, el Chatarrero, acompañado de Ágatha Ruiz de la Prada, el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña García Vaquero, entre otros.

Sin embargo, la atención sobre la nieta del rey Juan Carlos también estuvo marcada por las recientes declaraciones de su expareja, el matador Gonzalo Caballero. El diestro sorprendió el pasado viernes durante un homenaje médico en el propio coso taurino al romper su habitual discreción y asegurar de forma tajante: "Me da un poco igual. Ni la sigo ni sé nada de ella ni quiero saber nada de ella. Es una etapa pasada que prefiero ni recordar. La verdad que no me siento orgulloso de ello". La joven eludió responder a las preguntas de los reporteros a su llegada a la plaza, capeando el asunto con indiferencia y evitando alimentar la polémica.

La coincidencia de la fecha añade un matiz especialmente significativo a este episodio. El 12 de octubre no solo marca la festividad de la Hispanidad, sino que rememora la gravísima cornada que sufrió Gonzalo Caballero en la misma plaza de Las Ventas en 2019, tarde en la que Victoria Federica presenció el angustioso percance desde el tendido.

A estas declaraciones se han sumado además las especulaciones difundidas por el espacio televisivo Fiesta, donde se apuntó a una supuesta crisis en la relación que mantiene con Jorge Navalpotro. Lejos de dejarse influir por los comentarios sobre su vida privada, Victoria Federica optó por apoyar la Fiesta Nacional y disfrutar de una de sus grandes pasiones junto a su madre, consolidando una estampa habitual en el 12 de octubre madrileño.