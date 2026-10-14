Amador Mohedano tilda de "totalmente falso" el supuesto idilio oculto de Rocío Jurado

Las declaraciones vertidas en el espacio de telerrealidad Supervivientes All Stars continúan generando controversia en el entorno mediático de la familia Mohedano. Durante una charla en el formato de Telecinco, Rosa Benito desveló la presunta existencia de un romance secreto de Rocío Jurado tras su divorcio del boxeador Pedro Carrasco y con anterioridad a su matrimonio con José Ortega Cano. Benito describió aquel episodio como una etapa de ilusión para la cantante, asegurando no obstante que el protagonista era una persona anónima y omitiendo deliberadamente su identidad.

La respuesta de su exesposo, Amador Mohedano, no se ha hecho esperar. Abordado a las puertas de un taxi, el hermano de la célebre artista desmintió con contundencia la afirmación, calificándola sin rodeos de "totalmente falso". Mohedano remarcó que, de haber existido un vínculo sentimental de tal relieve en la vida privada de su hermana antes de iniciar su relación con Ortega Cano en 1992, él habría estado enterado puntualmente dada la complicidad profesional y personal que siempre les unió.

Por su parte, Gloria Camila Ortega también manifestó su profundo descontento con las palabras pronunciadas por su tía. A través de su intervención en el espacio La Tarde se Mueve, reprochó la reapertura de asuntos relativos a la intimidad de personas fallecidas que carecen de capacidad de réplica, señalando además el impacto que tales comentarios suponen para su progenitor –quien declaró ignorar por completo el asunto–. La joven insistió en que cada cual debe limitarse a narrar sus propias vivencias y guardar el debido respeto a la memoria familiar.

Más allá del desmentido, Mohedano admitió que, transcurrida una década desde su separación conyugal, desearía propiciar un acercamiento personal con la colaboradora tras el desenlace del concurso televisivo. Pese a arrastrar problemas de movilidad derivados de un resfriado, el que fuera representante artístico confesó mantener intacto el afecto hacia ella y abogó por normalizar la relación mediante conversaciones en privado.

En contraste con esa predisposición al diálogo con la madre de sus hijos, Mohedano eludió pronunciarse sobre la tertuliana Belén Esteban. El andaluz optó por desentenderse por completo de las polémicas que rodean los recientes reproches dirigidos hacia ella por parte de su entorno más cercano, zanjando cualquier confrontación y evitando alimentar un desencuentro que considera amortizado.