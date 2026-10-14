Amaia Montero responde a las críticas citando a Sabina: "Siempre tuve la lengua muy larga y la falda muy corta"

El esperado regreso a los escenarios de La Oreja de Van Gogh continúa acaparando el foco mediático, aunque en esta ocasión por motivos ajenos a lo estrictamente musical. Durante su reciente actuación en las Fiestas del Pilar, celebrada en Zaragoza dentro de la gira bautizada como Tantas cosas que contar tour 2026, la cantante fue objeto de numerosos comentarios por la elección de su indumentaria sobre las tablas. La donostiarra lució un minivestido negro acompañado por unos botines amarillo flúor, un conjunto que generó un intenso debate en las plataformas digitales debido al corte de la prenda.

A través de las redes sociales, diversos usuarios cuestionaron con dureza la adecuación estética del vestuario y señalaron la labor de su estilista, su hermana Idoia Montero. Los mensajes críticos, alejados del desempeño vocal de la intérprete, se centraron en juzgar su silueta y en reprocharle el uso de patrones ceñidos, censurando que el atuendo dejase entrever parte de su ropa interior durante ciertos momentos del recital. Esta corriente de reproches superficiales provocó de inmediato la reacción de sus seguidores más fieles, quienes defendieron el derecho a la propia imagen frente a la fiscalización constante.

Lejos de esquivar la controversia o ceder a las opiniones ajenas, la artista ha optado por replicar con determinación. Montero compartió en sus perfiles públicos una fotografía recostada sobre una cama, acompañada por una conocida frase perteneciente al repertorio de Joaquín Sabina. Concretamente, la donostiarra recurrió a los célebres versos de la canción 19 días y 500 noches: "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta". Una declaración de principios con la que zanja cualquier polémica sobre su autonomía a la hora de vestir.

La contundente contestación de la vocalista fue recibida con aplausos entre el público y diversas personalidades de la crónica social. Nombres conocidos como Paula Echevarría, Sara Carbonero o el modelo Jon Kortajarena expresaron públicamente su respaldo a la cantante, celebrando la firmeza con la que ha encarado los comentarios malintencionados. Montero reafirma así una fortaleza anímica renovada tras su reincorporación al grupo dos décadas después de su salida, dejando patente que su trayectoria artística y su libertad individual prevalecen sobre el ruido de las redes.