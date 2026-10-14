Tana Rivera y Andrés Roca Rey: ¿de rumores de boda a ruptura sorpresa?

El vínculo entre Tana Rivera y el diestro Andrés Roca Rey ha sufrido un inesperado y severo revés. Tras apenas medio año de discreto romance, y apenas un par de semanas después de que surgieran diversas informaciones sobre hipotéticos planes de boda, la pareja se encuentra inmersa en una encrucijada que muchos dan ya por definitiva. La noticia ha causado notable sorpresa en la crónica social, toda vez que ambos habían proyectado una imagen de complicidad y solidez desde que su historia trascendió a la luz pública durante la pasada primavera.

Según adelantó el programa Y Ahora Sonsoles, ha sido el torero quien habría tomado la iniciativa de dar por concluida la relación al sentirse abrumado por la velocidad con la que avanzaban los acontecimientos. Roca Rey afronta una etapa de máxima exigencia en los ruedos y pretende volcar todas sus facultades en sus compromisos taurinos. La decisión habría pillado desprevenida a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, quien se había entregado con ilusión a la relación e incrementaba de forma continuada sus estancias en la finca sevillana del matador. También apuntaban que la postura adoptada por el diestro es firme y no contempla una reconciliación inmediata, circunstancia que ha dejado a la joven profundamente afectada y refugiada en su entorno familiar, sus amistades y sus quehaceres profesionales. Pese a este diagnóstico tajante, los círculos próximos a ambos no ofrecen una versión del todo unánime acerca del desenlace sentimental.

En este sentido, la revista ¡Hola! descarta que la ruptura sea forzosamente irreversible y sitúa lo acontecido en una grave crisis de pareja surgida a raíz de un desencuentro puntual acaecido hace escasas fechas. Quienes conocen de cerca a los dos jóvenes sostienen que el afecto mutuo podría propiciar una segunda oportunidad una vez se calmen las tensiones. Fieles a su habitual discreción, ninguno de los implicados ha emitido declaración alguna, evitando alimentar el ruido mediático en un trance tan delicado.