Pilar Rubio: "A Sergio Ramos y a mi nos gusta hacer planes inesperados"

Un año más, Pilar Rubio ha presentado su colección de ropa deportiva de la marca Selmark Tech STB. Pilar no puede estar más satisfecha por permitirse hacer un trabajo con el que disfruta desde hace años, siempre está buscando fuentes de inspiración, tanto para los bañadores como para sus diseños deportivos.

"Esta colección la componen 13 prendas para que podamos también utilizarlas en el día a día y que tengan unas líneas y colores que sean contemporáneos. Tiene que ser ropa funcional, que te la puedas poner en cualquier momento del día". Sobre su fuente de inspiración, Pilar confiesa que para cada colección "me gusta coger ideas que tenía antes y las plasmo, no en la próxima colección, sino en la siguiente, porque me encaja más. Viajo mucho y siempre voy con los ojos muy abiertos fijándome en todo, y eso es una de mis fuentes de inspiración".

De sobra es sabida la afición tan grande que tiene por el deporte y lo mucho que le gusta cuidarse. "Entreno todos los días una hora, y los fines de semana descanso, eso es primordial para cuidar el músculo. Disfruto mucho también haciéndolo con los niños, y a ellos les encanta. Los críos tienen que estar todo el día en la calle, corriendo, saltando, y si están en casa es para estudiar y estar con sus padres". Asimismo, recalcó que "de las pantallas lo que hay que hacer es un buen uso, no un abuso".

La mujer de Sergio Ramos está encantada de volver a vivir en Madrid. "Regresamos hace dos años, después de estar en Sevilla. Vivir en mi ciudad es estupendo porque lo disfruto mucho, sobre todo los domingos por la mañana muy temprano, que no hay nadie, y me voy con los niños por el centro a tomar chocolate con churros". Pilar ha confesado tener muy buen recuerdo de su estancia en París y que sigue estudiando y practicando francés "para no olvidarlo".

También ha confesado que "a Sergio y a mí nos gusta hacer planes que no los esperamos, que pueden ser dentro o fuera de casa. Me gusta sorprender, soy muy creativa, prefiero regalar a que me regalen. La última sorpresa que le hice fue una compra que hice en París y fue una colección de cromos del año 1983 de Michael Jackson. Nos encanta a toda la familia, uno de mis hijos se cree que baila igual que él".