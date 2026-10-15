Hilary Swank anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

La actriz estadounidense Hilary Swank ha anunciado que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años. La intérprete, conocida por películas como Million Dollar Baby y Boys Don't Cry, ha compartido la noticia con sus seguidores a través de una publicación en Instagram en la que ha recurrido al humor para revelar su próximo proyecto personal.

"Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", ha escrito la actriz en el vídeo con el que ha dado a conocer su embarazo. De esta manera, Swank ha adelantado también el mes en el que está previsto que nazca el bebé.

La publicación muestra una animación protagonizada por cuatro figuras fluorescentes que bailan sobre un fondo oscuro. Entre ellas destaca una silueta embarazada, con la que la artista ha querido representar la nueva etapa que está a punto de comenzar junto a su familia.

Tres años después de ser madre de mellizos

El nuevo bebé será el tercer hijo de Hilary Swank y Philip Schneider, con quien la actriz contrajo matrimonio en agosto de 2018. La pareja ya tiene dos hijos, un niño y una niña, que nacieron hace tres años.

Con este anuncio, la intérprete vuelve a compartir públicamente una noticia relacionada con su maternidad, esta vez cuando se prepara para ampliar una familia que comenzó a formar junto a Schneider varios años después de su boda.

Una carrera marcada por dos premios Óscar

Al margen de su vida personal, Swank cuenta con una destacada trayectoria cinematográfica que le ha permitido hacerse con dos estatuillas de la Academia de Hollywood. La primera llegó gracias a su interpretación en Boys Don't Cry (1999), mientras que la segunda la obtuvo por su papel en Million Dollar Baby (2004), dirigida por Clint Eastwood.

La actriz también tiene pendientes nuevos compromisos profesionales. A partir de noviembre podrá verse su participación en la cuarta y última temporada de Yellowjackets, la serie de televisión que incorporará a la intérprete a su reparto para su desenlace.

Así, Swank afronta una nueva etapa en la que coincidirán sus proyectos profesionales con la llegada de su tercer hijo, prevista para diciembre.