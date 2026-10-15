La expareja okupa de Emilio Gutiérrez Caba abandona la casa 15 días antes de agotarse el plazo judicial

El veterano actor Emilio Gutiérrez Caba, de 83 años y consagrado por una trayectoria imprescindible en el cine, el teatro y la televisión con éxitos como Gran Reserva, Bajo el mismo techo, La comunidad o Soy el solitario, ha logrado poner fin a uno de los episodios personales y legales más amargos de su vida. La delicada situación económica que atraviesa el intérprete, lastrada por una deuda superior a los 300.000 euros con la Agencia Tributaria que arrastra desde 2017, le llevó a tomar la decisión de vender una propiedad de su titularidad ubicada en el madrileño barrio de Hispanoamérica. Sin embargo, la operación quedó completamente paralizada durante años al residir en el inmueble su expareja, la psicóloga Mónica Medina, con quien mantuvo una relación sentimental de diez años y cuyo contacto cesó en 2020 tras romperse la cordialidad entre ambos.

El origen del conflicto se remonta al momento en que el actor solicitó recuperar la vivienda que consta únicamente a su nombre en las escrituras, en la cual Medina ha residido durante más de dos décadas. Durante todo el proceso, Medina sostuvo que la casa había sido un regalo verbal que Gutiérrez Caba le hizo durante su noviazgo, aunque reconocía la ausencia de cualquier documento legal que lo acreditase.

A lo largo de estos años, la psicóloga afirmó haber destinado más de 200.000 euros al mantenimiento integral de la propiedad, asumiendo el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las cuotas de la comunidad de propietarios, los suministros y diversas reformas y derramas. Frente a la negativa inicial del actor a alcanzar las pretensiones de su expareja —quien llegó a exigir públicamente 80.000 euros para marcharse tras haber rechazado una oferta previa de 5.000 euros por parte del intérprete—, la defensa legal de Medina, encabezada por la abogada Carmen Costa, llegó a plantear la figura jurídica de la usucapión, argumentando que su clienta actuó en todo momento con la apariencia pública de titular, participando y votando activamente en las juntas de vecinos. Por su parte, Gutiérrez Caba negó categóricamente que existiera tal regalo, defendiendo sin fisuras sus derechos como legítimo propietario.

La agria disputa desencadenó un desgastante procedimiento judicial que se prolongó durante cuatro años y tres meses. Tras duras negociaciones, ambas partes alcanzaron finalmente un acuerdo transaccional en los juzgados que evitó que el proceso continuara hasta una sentencia definitiva, quedando la veracidad de la supuesta donación inicial sin ser evaluada por los tribunales. Aunque la fecha fijada legalmente para la entrega del inmueble estaba prevista para el 29 de octubre de 2026, el desenlace se ha adelantado: este jueves 15 de octubre, quince días antes de cumplirse el plazo, Mónica Medina ha comenzado las labores de mudanza para abandonar definitivamente la casa, alegando que no deseaba permanecer ni un minuto más en el lugar por motivos de salud y debido al fuerte "desgaste psicológico, insomnio y estrés" derivados del litigio, garantizando que entregaría el piso en excelentes condiciones.

A pesar de la firma de la paz judicial, el desenlace no ha dejado sensación de triunfo en ninguna de las partes. Medina expresó públicamente su "amargura", recriminando haber confiado en el actor y manifestando sentirse abocada a un destierro que la llevará a fijar su residencia fuera de España, concretamente en Francia, descartando su idea inicial de mudarse a la Comunidad Valenciana para dedicarse a escribir.

Por su parte, un emocionado Emilio Gutiérrez Caba declaró ante los medios que estos cuatro años y tres meses han sido un tiempo robado de su vida que no olvidará, subrayando que no siente satisfacción ni lo considera una victoria sobre nadie, sino la amarga resolución de un problema vital, advirtiendo además de que se tomarán nuevas acciones legales si no se cumple íntegramente lo acordado. Con la desocupación de la vivienda, el intérprete recupera por fin la plena disponibilidad del inmueble para proceder a su venta y afrontar la liquidación de sus deudas con Hacienda.