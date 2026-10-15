Nuevo show de Alba Carrillo: abandona su programa entre lágrimas y anuncia su salida definitiva

La tarde del jueves 15 de octubre de 2026 ha estado marcada por la absoluta incredulidad en los estudios de Ten. Alba Carrillo ha abandonado de manera repentina la tertulia vespertina de 'El sótano club' en directo. El programa transcurría con total normalidad mientras los colaboradores abordaban los temas de actualidad del día, centrando gran parte del debate en la figura de Shakira y el agradecimiento público de la cantante en Madrid hacia el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Sin previo aviso y de forma totalmente imprevista, las cámaras del espacio captaban el momento en el que la presentadora se levantaba de su asiento llevándose la mano a la boca, visiblemente afectada entre lágrimas. La reacción en el plató no se hizo esperar ante la estupefacción de los presentes. Mientras Laura del Val trataba de calmar de inmediato a los espectadores con unas palabras tranquilizadoras —"No pasa nada, está bien. Es un momentito"—, tomó rápidamente las riendas Jorge Yorya, quien anunció la situación: "Se ha ido Alba, que está indispuesta. No pasa nada, Albertito… te he visto alguna vez tomar los mandos. ¿Te parece si te pones aquí?".

Alba Carrillo abandona #ElSotano entre lágrimas y ante la incredulidad del resto de colaboradores 😳 pic.twitter.com/A0nN80Rbkm — M 📺 (@casasola_89) October 15, 2026

En ese instante, el periodista Alberto Guzmán asumió el relevo y se puso al frente de El Sótano Club, un rol que ya había desempeñado con anterioridad. Guzmán ratificaba lo sucedido ante la audiencia: "Algo le ha pasado a Alba, que está indispuesta, y ha tenido que salir del plató. Estamos en directo". Hasta el momento, ni la propia cadena ni la comunicadora han ofrecido más detalles acerca de los motivos exactos que obligaron a la presentadora a dejar su puesto de forma temporal.

Ya en los instantes finales de la emisión, el propio Alberto Guzmán aprovechaba para recordar que el viernes 16 de octubre contarán con la presencia de Andy —exintegrante de Andy y Lucas— en el plató, y le enviaba un cálido mensaje a su compañera: "Se ha puesto malita, no está bien. Mañana esperemos que nos acompañe nuestra querida Alba Carrillo, a la que mando un beso y un abrazo enorme. Lo hacemos todos".

El anuncio de su salida definitiva de Ten

Lo más sorprendente del asunto es que este contratiempo se produce precisamente en una jornada clave para la presentadora: apenas unos minutos después, durante la presentación oficial de La Séptima, Alba Carrillo ha protagonizado un discurso en el que ha anunciado su salida definitiva de la cadena Ten.

Entre risas, complicidad con sus nuevos compañeros y muestras de afecto del público, la madrileña ha explicado su decisión de abandonar definitivamente el espacio de Ten: "Se abre una nueva etapa que es mi último día en Ten".

🚨 EXCLUSIVA: Alba Carrillo finaliza su etapa en #ElSótano15O mañana, viernes 16 de octubre Así lo ha confirmado en la presentación de #LaSéptima pic.twitter.com/Wc6bWAlNFF — sofrito (@soofrito) October 15, 2026

Ante el asombro y las bromas de los presentes, que exclamaban con humor "¡No me digas!", Carrillo continuaba reflexionando sobre su futuro profesional: "A partir de ahora, quien quiera verme, que venga a esta casa". La presentadora profundizó en su decisión: "Es muy complicado vivir esto y no quiero hacer dos cosas mal, quiero hacer una bien. La Séptima es para mí el futuro, sin hacer de menos a Ten, por supuesto, que se han portado conmigo estupendamente, y El Sótano Club para mí es un proyecto precioso que me ha ayudado a madurar en mi carrera profesional y a estar en perfecto estado de preparación para La Séptima".