Sara Carbonero y su éxito empresarial con Isabel Jiménez: "Confío al 100% en sus decisiones"

Poco a poco y tras atravesar unas semanas especialmente dolorosas marcadas por el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el pasado mes de abril, Sara Carbonero ha reaparecido públicamente en la capital del Turia. Lo ha hecho para arropar un nuevo hito en su faceta como emprendedora, inaugurando la nueva sede comercial de su marca de moda, Slow Love, arropada por su socia y confidente, Isabel Jiménez.
El proyecto textil nació en 2015. "Intentamos o quisimos que Slow Love tuviera una identidad propia (...) no ser la marca de Isa ni la marca de Sara sino que volara por sí misma y creo que lo hemos conseguido", señaló Carbonero, destacando el esfuerzo del emprendimiento en España y los continuos malabares precisos para conciliar vida profesional y familiar. La periodista toledana reconoció destinar gran parte de su tiempo a la firma, apoyada en una complicidad absoluta con Jiménez donde la amistad siempre ha prevalecido sobre cualquier interés comercial.
Cuando le preguntaron cómo consiguen llegar a todo, la manchega reveló que, "como muchísimas mujeres de España, ¿no? Intentando hacer malabares, conciliar como se puede. Gracias a Dios, yo sí que tengo ahora más disponibilidad, no tengo un trabajo como Isa tan exigente. Pero dando también prioridad, porque al final esto es muy bonito. Y dedicarte a una empresa, además, de moda, que a mí es una de las cosas que más me ha gustado siempre. Yo creo que destino bastante tiempo de mi vida a esto ahora mismo, aparte de escribir o estar con la familia. Estamos muy volcadas las dos. Y al final como vi en Instagram, trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca, ¿no? Y en el fondo esto nos encanta".
Como reconocen, trabajar juntas siendo tan amigas en su caso es muy sencillo: "El día número uno que empezamos con esta idea era que nuestra amistad iba por delante y que eso si estaba en peligro se cerraba. Y lo que pasa es que encontramos yo creo que la manera de trabajar y la sinergia y nos complementamos muy bien cada uno de los roles que le corresponden. Y confiamos mucho en la otra, en determinadas decisiones. Y yo creo que eso es clave", ha explicado Isabel. Por su parte, Carbonero no ha dudado en hablar de su "comadre" Isabel Jiménez. "Confío al 100% en Isa, en su coco, en sus decisiones, en sus imposibles que yo no veo pero ella ve, que al final salen adelante. Y bueno, pues yo tengo otra parte, a lo mejor más de estar un poquito más en la tendencia o de intuición, de algo que yo creo que puede funcionar, pero somos un muy buen tándem. La sensibilidad, eso lo compartimos. Y siempre sabiendo que esto no nos iba a costar la amistad, porque tú sabes, a veces mezclar trabajo y amigos es difícil. Pues de momento tocamos madera que llevamos así 11 años y que queden muchos igual, igual de bien", ha añadido Sara con una gran sonrisa.
En el plano personal, Carbonero aseguró encontrarse serena y enfocada en disfrutar el día a día. "Mirar rodeada de toda esta gente que también el cariño cura, llega, sana. Y esto es lo que necesitamos también, rodearnos de gente bonita", afirmó al referirse a su actual momento anímico, reconociendo además que vive una época de tregua mediática tras años de intensa presión por parte de los reporteros.