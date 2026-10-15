Tana Rivera rompe su silencio tras su crisis con Roca Rey: "Yo estoy muy bien"

Tras seis meses de una relación discreta pero intensa, el noviazgo entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey se encuentra en el centro del foco mediático. Lo que hace apenas unas semanas se perfilaba como un compromiso sólido que incluso desató conjeturas sobre un enlace matrimonial ha derivado en un distanciamiento que ha sorprendido al entorno social y taurino de la pareja.

La noticia saltaba a la luz este martes a través del portal Vanitatis, donde se apuntaba a una ruptura definitiva decidida por el matador peruano. Según estas informaciones, el torero se habría sentido abrumado por la celeridad que estaba adquiriendo el vínculo personal, optando por frenar la convivencia para centrarse en su carrera profesional. Esta determinación habría dejado descolocada a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, quien durante este semestre se había volcado plenamente en la relación y frecuentaba con asiduidad la finca sevillana del diestro.

Sin embargo, el desenlace podría no ser tan tajante. Fuentes cercanas citadas por la revista ¡Hola! matizan que no se trata de un final irreversible, sino de un paréntesis temporal sobrevenido tras una intensa discusión acontecida hace escasas jornadas. Desde esta perspectiva, la situación respondería a un bache coyuntural propio de la convivencia y no a una separación sin retorno, desmintiendo que las puertas a una reconciliación estén cerradas.

En medio de esta disparidad de versiones, Cayetana Rivera se ha dejado ver en las calles de Madrid, donde fue abordada por los micrófonos de Europa Press. Lejos de mostrarse esquiva o alterada, la joven exhibió una actitud serena y templada al ser preguntada por la crisis con el diestro. Manteniendo la compostura que siempre ha caracterizado sus apariciones públicas, declinó hacer valoraciones explícitas sobre su vida privada: "No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada".

A pesar de su hermetismo habitual, Rivera deslizó un mensaje de tranquilidad con un semblante relajado antes de despedirse: "Yo estoy muy bien, sí, la verdad". Esta escueta declaración deja entrever que, más allá del revuelo mediático originado por los rumores, el vínculo con el espada limeño permanece abierto a un posible acercamiento una vez se calmen las aguas en su entorno más íntimo.