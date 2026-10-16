Álex González confiesa su deseo de ser padre junto a Carla Virgós: "Es ley de vida"

Siempre caracterizado por la cautela y la reserva respecto a los asuntos de su esfera íntima, el actor Álex González se ha mostrado más accesible que de costumbre durante la presentación de una nueva campaña solidaria impulsada por Solán de Cabras junto a la Asociación Española Contra el Cáncer. En este contexto benéfico, el intérprete no ha esquivado las preguntas sobre su situación sentimental y ha abordado abiertamente la posibilidad de formar una familia en el futuro próximo.

El madrileño no ocultó que la idea de experimentar la paternidad figura entre sus planes vitales. "La verdad que... Al final es una cosa que, quiero decir, es ley de vida. Que claro que sí. Si llega el momento, pues sí. Es que no sé qué contestarte", afirmó con cierta timidez ante los micrófonos, admitiendo entre sonrisas que le gustaría ser padre y que se imagina con un descendiente más pronto que tarde. Una declaración que confirma el dulce instante personal que atraviesa y la serenidad con la que encara los próximos años de su madurez.

Esta estabilidad emocional responde en gran medida a la consolidación de su vínculo sentimental con Carla Virgós, conocida en redes sociales por su dedicación al mar bajo el alias Chica Tiburón. La pareja, cuyos primeros pasos trascendieron tras una estancia conjunta en el sudeste asiático a comienzos de año, ha dejado atrás los recelos iniciales. Muestra de ello fueron las sentidas palabras que González dedicó a la creadora de contenido el pasado agosto con motivo de su 46 cumpleaños, agradeciéndole hacer posible su alegría y celebrar la existencia compartida tras varias relaciones de notable repercusión mediática en el pasado.

Más allá de lo afectivo, el artista ha ganado protagonismo recientemente por divulgar principios enfocados a la salud física, el entrenamiento, el reposo y la exposición responsable al sol, pautas que practica junto a su pareja. Según expuso, su vocación divulgativa nace del convencimiento de que el conocimiento empodera al ciudadano: "Hay fricciones como que por ejemplo cuidarte pueda ser caro. Y yo creo que la información nos hace libres y una vez que tienes la información, hay cosas que son gratis como la luz del sol, cómo utilizarla (...) o cómo tener la información para elegir buena alimentación". De este modo, González reivindicó el valor del bienestar individual alcanzado mediante la responsabilidad personal y el acceso libre al conocimiento.