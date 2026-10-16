Bloqueos, gritos y faltas de respeto: así fue la "horrible" salida de Alba Carrillo de Ten

Las puertas de la televisión a veces se cierran al mismo ritmo vertiginoso con el que se abren, pero la forma en la que se cruzan ciertos umbrales marca la distancia entre una despedida elegante y un portazo inesperado. Este pasado jueves, poco más de un mes después de arrancar la temporada, Alba Carrillo dinamitaba su continuidad en El Sótano Club, el magacín de TEN, en una jornada caótica que dejó a la cadena, al equipo de producción y a sus propios compañeros completamente descolocados.

Lejos de una marcha sosegada o de un adiós pactado con los tiempos habituales de la pequeña pantalla, la presentadora optó por una salida por la puerta de atrás. Algo que no es nuevo en la ex de Feliciano López, cuyo adiós a TVE y Telecinco no fue precisamente amistoso. No solo comunicó su decisión a la cúpula directiva de TEN con apenas unas horas de margen, sino que el resto del equipo descubrió en pleno directo y a través de las redes sociales que su compañera abandonaba definitivamente el programa para centrarse en su nuevo proyecto en La Séptima.

La puntilla final a esta tensa maniobra no tardó en llegar: un bloqueo inmediato en redes sociales hacia sus hasta entonces más allegados, dejándoles perplejos ante el hecho de que sus compañeros "no tienen ni idea de qué ha pasado", según el citado medio.

Un abandono repentino y un clima insostenible

Los rumores sobre su inminente salida llevaban circulando por los pasillos desde hacía unos días, alimentados por una actitud cada vez más distante de la modelo hacia su entorno. Sin embargo, ni Marta Riesco, ni Alberto Guzmán, ni Anna Gurgui sabían nada, descubriendo todo "tras ver en las redes sociales las especulaciones de los demás". La sorpresa fue mayúscula cuando, en plena emisión, las cámaras captaron a Carrillo recibiendo un mensaje en su teléfono móvil. Su rostro cambió de inmediato, abandonó el plató llorando de forma apresurada y jamás volvió a ocupar su asiento, obligando al equipo a improvisar y tomar las riendas sin previo aviso ni justificación ante la audiencia.

Fuentes cercanas al espacio insisten en matizar los rumores iniciales: Alba no ha sido despedida, a pesar de que en la tarde del jueves se rumoreara lo contrario al verla marchar descompuesta. La decisión fue puramente suya, aunque el método elegido roza la falta de consideración profesional hacia quienes compartían horas de plató con ella. El periodista Sergi Ferré resumía la trastienda de aquel día con dureza al explicar que durante esa tarde "se vive en un ambiente de los peores que se han vivido en ese plató. Gritos, faltas de respeto, subidas de tono... ayer fue horrible para la gente que estuvo trabajando ahí aguantar a Alba".

La intención inicial de la cadena era que la presentadora acudiera este mismo viernes al plató para cerrar su etapa y despedirse formalmente de los espectadores. No obstante, la situación se tornó tan insostenible que desde TEN se optó por suspender la emisión de la tarde anunciando que "como ya sabéis, se avecinan cambios en el Sotanito y para eso necesitamos algo de tiempo para trabajar en ellos", evidenciando el terremoto interno provocado por su espantada.

"Hay que tomar decisiones"

Pese a haberse comprometido en un principio a mantener las riendas del formato hasta el mes de diciembre —que era hasta cuando estaba confirmado el magacín—, la vorágine de proyectos profesionales y personales de la madrileña parece haberle pasado factura. Entre sus compromisos matutinos preparando su próximo formato en su nueva casa, sus tardes en TEN y la presión de gestionar su vida familiar con poco tiempo para ver a su hijo, la balanza se decantó por un cambio drástico.

Para justificarlo, la propia protagonista defendía su postura asegurando que "es fundamental hacer las cosas bien", tal y como declaraba este jueves tras anunciar, en directo y en el acto de La Séptima, que se iba de TEN. A ello añadía que "El Sótano Club ha sido mi bebé y va a seguir siéndolo toda mi vida. He aprendido muchísimo, he sido y soy muy feliz, pero hay veces que hay que tomar decisiones", tal y como recogían algunos medios. Unas palabras que contrastan frontalmente con la campaña promocional de hace solo un mes, donde utilizaba el gancho de qué haría el programa sin presentadora tras su fichaje por la nueva cadena, confirmando entonces que se quedaría.

A su frenética agenda profesional —que en poco más de tres años la ha llevado a deambular por Telecinco, TVE, TEN y ahora La Séptima— se suma un delicado trasfondo judicial, encontrándose en medio de dos procesos legales paralelos contra Feliciano López y Omar Montes. Sobre este desborde de obligaciones, la madrileña admitía: "Me estoy perdiendo cosas de La Séptima, por ejemplo, el On Tour y todo eso. Y es verdad que mi momento es estar ahora con esto que me he comprometido y que veo que va a ser mi futuro". Una declaración de intenciones que prioriza su nuevo horizonte televisivo, pero que deja a sus espaldas un rastro de cenizas, compañeros bloqueados y una más que cuestionable elegancia en las formas.