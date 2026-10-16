Carmen Thyssen protagoniza su primera portada en solitario y reclama su "propia identidad"

La revista Harper's Bazaar ha hecho público un adelanto en exclusiva de su próximo número de noviembre, cuya portada está dedicada a la belleza a través del arte y tiene como protagonista a Carmen Thyssen-Bornemisza Cervera. A sus veinte años, la hija de la baronesa Thyssen se sincera por primera vez en una entrevista exclusiva en la que aborda cómo es crecer rodeada de grandes obras maestras, la profunda influencia de su madre, el peso de su apellido y su visión sobre el futuro.

Una nueva generación para un legado histórico

Estudiante de Derecho, Carmen empieza a definir su propio camino profesional y personal sin perder de vista la responsabilidad cultural que recae sobre sus hombros. Consciente de las expectativas que genera su nombre, la joven reflexiona sobre el aprendizaje transmitido por su familia: "Me han enseñado a llevarlo con orgullo, pero también con responsabilidad y respeto".

A pesar de la trascendencia histórica de su apellido, Carmen enfatiza la importancia de construir una identidad propia frente a la herencia familiar: "Lo importante es valorar esa historia sin sentirme condicionada por ella y encontrar mi propia manera de darle continuidad".

El arte ha sido una constante en su vida desde la infancia, moldeando su perspectiva de forma natural gracias al magisterio de su madre. Entre sus recuerdos más significativos, rescata el día en que la baronesa Thyssen la felicitó por su buen ojo durante una subasta, un instante en el que tomó conciencia de todo el bagaje acumulado a su lado. En la actualidad, combina su formación académica con la proyección de sus futuras metas: "Es una responsabilidad que me gustaría asumir en el futuro", señala al referirse a la gestión de la extraordinaria colección artística familiar y a las obligaciones legales y éticas que implica.

La visión del legado y el verdadero valor del lujo

Al reflexionar sobre el significado profundo de heredar una colección de relevancia internacional como la Thyssen, Carmen sostiene que la tarea no debe limitarse a la mera conservación pasiva del patrimonio recibido, sino a entender la evolución intergeneracional. "Recibes algo sabiendo que, en realidad, no te pertenece únicamente a ti", explica con madurez, añadiendo que "cada generación debe poder aportar algo propio y dejar también su huella". Su postura resume un compromiso claro: respetar la memoria y el legado del pasado sin renunciar a la incorporación de una mirada contemporánea y renovada.

A lo largo de la conversación, la joven aborda también conceptos como el éxito, la moda o el lujo, alejándose de los tópicos puramente materiales. Al ser preguntada sobre qué considera hoy en día un verdadero privilegio, su respuesta es tajante: "El tiempo, sin duda". Para Carmen, el lujo cotidiano se traduce en la posibilidad de despertarse sin prisa, disfrutar con pausa de sus seres queridos y preservar la intimidad de ciertos momentos al margen de la exposición pública.

Intimidad, estilo y admiración materna

Junto a su visión sobre el patrimonio cultural, la entrevista descubre la faceta más personal y cercana de Carmen. La joven evoca recuerdos de su infancia, como el día a día de una niña que se escondía en el armario de su madre para probarse sus zapatos o la complicidad actual de compartir prendas mientras termina de moldear su propio estilo. Asimismo, se muestra como una persona de su tiempo que, al igual que cualquier joven de su edad, continúa haciéndose preguntas sobre el rumbo de su futuro.

Sobre la baronesa Thyssen, destaca la admiración que siente hacia su personalidad y trayectoria. Carmen alaba de su madre la firmeza, la capacidad de superación constante y, especialmente, el haberle enseñado a defender siempre su propio criterio, una lección vital indispensable para alguien que ha crecido bajo la constante mirada pública.

Con fotografías firmadas por el fotógrafo Álvaro Gracia —entre las que luce diseños de firmas como Armani—, esta entrevista perfila a la mujer que comienza a dibujarse tras uno de los nombres más emblemáticos del panorama cultural internacional. Aunque todavía se encuentra descubriendo la plenitud de sus metas, Carmen Thyssen-Bornemisza deja claro que, si bien el legado familiar marca el punto de partida, la forma de escribir el siguiente capítulo será enteramente suya.

La entrevista completa y el reportaje fotográfico exclusivo estarán disponibles en el número de noviembre de Harper's Bazaar, a la venta en quioscos el próximo 21 de octubre.