Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones elogia a España: "Es un país increíble"

La alfombra roja del evento Elle x Hope congregó en la capital a diversas personalidades del ámbito cultural y civil. En la velada destacó la presencia de Carys Douglas, quien acudió a su primera comparecencia pública en territorio nacional en el marco de la convocatoria organizada por la revista Elle. Los fondos obtenidos durante el acto se destinaron de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer, entidad volcada en el acompañamiento a las familias y en el impulso de la investigación científica.

A sus 23 años, la joven captó la atención de los asistentes con un sobrio vestido de pedrería rojo. Más allá de su estilismo, la benjamina del matrimonio Douglas hizo gala de una acusada cercanía ante los medios de comunicación. Graduada en Cine y Relaciones Internacionales por la Universidad de Brown, en la actualidad orienta sus primeros pasos profesionales hacia la producción audiovisual y trabaja como ayudante de dirección en varios rodajes.

Durante su intervención, expuso el fuerte vínculo que mantiene con las Islas Baleares, donde sus padres poseen una residencia en la que ha veraneado de forma ininterrumpida. "Me encanta España. Es un país increíble", afirmó con entusiasmo al destacar la riqueza cultural e histórica nacional. En este sentido, situó el archipiélago balear como su principal refugio estival: "Mallorca es una isla importante, es mi lugar favorito, es como un sueño". Aunque reconoció que era su primer viaje a la villa madrileña, manifestó su deseo de recorrer más zonas de la geografía española en futuros descansos.

Al ser preguntada por la influencia de sus progenitores, a quienes definió en inglés como hard workers por su dedicación, Carys subrayó la vigencia de las enseñanzas recibidas en el seno familiar. Aunque por el momento descarta situarse delante de las cámaras como actriz, incidió en la trascendencia del esfuerzo individual: "A veces soy un poquito tímida, y ellos dicen: 'Necesitas confianza'". Finalmente, resumió la pauta laboral que rige su trayectoria profesional: "Haz lo que amas y esfuérzate tanto como puedas, especialmente en lugares creativos".