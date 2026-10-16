Eva González elogia a Tana Rivera durante la gala contra el cáncer de la revista 'Elle'

La presentadora Eva González ha vuelto a ponerse al frente, por sexto año consecutivo, de la gala benéfica Elle X Hope, una cita solidaria organizada por la revista para recaudar fondos destinados a proyectos de investigación y apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer. La velada congregó en Madrid a destacadas personalidades de la cultura, la moda y el panorama social internacional, como Carys Douglas —hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones—, el cantante James Blunt, Almudena Cid y Alba Díaz, entre otros asistentes.

Durante la convocatoria, la comunicadora se pronunció por primera vez ante los medios sobre las noticias relativas al distanciamiento entre Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey. Pese a mantener la prudencia que siempre ha caracterizado sus declaraciones sobre los asuntos privados de su entorno, la que fuera esposa de Cayetano Rivera subrayó que conserva un estrecho afecto familiar con la nieta de la recordada duquesa de Alba, a quien sigue considerando un pilar fundamental en su vida tras su separación.

"El lazo que hubo y que hay, ¿eh? Porque Tana siempre será mi niña, mi ratona, y la quiero muchísimo. Y además hablamos muchísimo, ayer estuvimos hablando mismo, o sea que no hay problema", explicó la modelo andaluza a los periodistas. Asimismo, González recalcó la necesidad del respeto a la intimidad de los protagonistas: "Todo lo que sea relacionado con su vida sentimental, evidentemente, si alguien quiere contarlo tiene que ser el protagonista, ¿no? En este caso, los protagonistas (...). Si ella no quiere contestar, yo, evidentemente... Pero hombre, es mi niña, por favor, claro que sí", zanjó.

En el plano profesional, la presentadora atraviesa una etapa de notable consolidación al mando de La Voz en Antena 3. González celebró la lealtad de los espectadores y el éxito de audiencia continuado de un formato que permanece en primera línea tras más de una década en emisión: "Es un programa que a mí me da muchísimas satisfacciones, que la gente año tras año, y después de 12 años que llevamos ya, sigue apostando por este programa. Seguimos siendo líderes cada semana, entonces estoy muy feliz, muy contenta".

Al abordar las dificultades para compatibilizar las grabaciones en la capital con el cuidado de su hijo Cayetano, de ocho años, admitió que el respaldo del núcleo familiar es indispensable. "Yo vivo en el AVE, si es que yo seguramente habré pagado por lo menos cuatro o cinco vagones", bromeó. Del mismo modo, la sevillana incidió en la conveniencia de proteger la salud mental frente a la agitación impuesta por la inmediatez tecnológica, invitando a reivindicar pausas cotidianas de reflexión frente al ritmo vertiginoso contemporáneo.