Federico sobre Tana Rivera y Roca Rey: "Es razonable que él se haya podido sentir agobiado"

Tana Rivera cumple hoy 27 años, su cumpleaños más triste, tras la ruptura de su relación con Andrés Roca Rey. Una ruptura que, al director de Es la Mañana de Federico le parece "razonable que él se haya podido sentir agobiado". Agobiado por la exposición mediática y por influencia de cierta parte de la familia. Y es que "una cosa es ser popular como torero y otra es entrar en un microcosmos de famosos".

Tana ha decidido cancelar la celebración que había organizado para este sábado en la finca sevillana de Roca Rey, 'La Consentida', donde planeaba reunir a sus amigos y familiares más cercanos, aproximadamente 60 invitados citados a las 14:00. La joven había planificado una fiesta con el título "Los Sanfermines de Tana".

Como ha comentado Dani Carande, la conversación que acabó con la ruptura entre ellos sucedió el sábado, y el lunes el torero comió en un restaurante de Madrid con sus padres.

Eva González ha hablado sobre Tana Rivera, a quien le ha dedicado unas palabras de cariño: "Siempre será mi niña, mi ratona, y la quiero muchísimo. Además, hablamos muchísimo y siempre la querré. Ayer estuvimos hablando". Eva ha querido mantenerse al margen respecto a la crisis de Tana y Roca Rey: "Todo lo que sea relacionado con su vida sentimental que os lo cuente ella".

María José Campanario ha reaccionado al vídeo de IA que la enfrenta a Belén Esteban en un ring, emulando las famosas batallas de freestyle o 'batallas de gallos' mientras se cantan letras con muchas declaración de intenciones y reproches. En el vídeo también aparece el falso Jesulín de Ubrique aplaudiendo muy animado. Se trata de una canción de Don Omar y Romeo Santos. El influencer Alexsinos ha sido uno de los que ha compartido el vídeo, generado por otro usuario, en Instagram. María José ha escrito en el muro: "Me muero", junto a muchos emoticonos de risa.

Los duques de Sussex hicieron una ronda de visitas a organizaciones benéficas inglesas en la primera salida semioficial que realizan Harry y Meghan juntos desde su regreso al Reino Unido, donde se dieron un baño de masas. Algunos medios lo han entendido como una intención de retomar las funciones públicas al servicio de la monarquía, a pesar de que Carlos III les recordó que ambos son ciudadanos privados y están exentos de los privilegios de los "miembros activos" en las funciones de Estado y de protocolo de la Corona.