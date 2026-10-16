La ironía de Sheila Casas sobre la pillada a Escassi: "Álvaro es muy caballeroso"

La vida sentimental de Álvaro Muñoz Escassi vuelve a situarse en el foco mediático. Un año después de poner fin a su noviazgo con Sheila Casas, el jinete andaluz ha sido captado en actitud cómplice junto a una mujer llamada Sonia. La pareja fue vista caminando de la mano durante una velada en Madrid, tras acudir a la inauguración de la primera muestra pictórica de Marta Sánchez, circunstancia que ha desatado de inmediato los rumores acerca de una nueva ilusión amorosa.

Pese a que Escassi sostiene que continúa soltero y que únicamente le une una relación de amistad de largo recorrido con su acompañante, las estampas transmiten una evidente cercanía. La reacción pública no se ha hecho esperar y ha procedido de su expareja, quien se ha pronunciado al respecto durante su intervención en el espacio La Tarde se Mueve. Lejos de mostrar incomodidad, la colaboradora ha adoptado una postura conciliadora: "Yo no la conozco, me ha llegado información que es una amiga del entorno, que pasaron ese día juntos en el evento y luego no sé qué pasó porque yo no estaba, pero por la información que me ha llegado creo que de momento son amigos".

No obstante, la hermana del intérprete Mario Casas ha querido dejar claro que vería con muy buenos ojos que el vínculo prosperase en el terreno sentimental. "A mí me parecería fenomenal que estuvieran juntos", aseveró con naturalidad en el plató, antes de agregar con tono distendido: "Y que dure pues lo que dure".

Sheila reaccionó después de que el jinete hablase con el programa para explicar que llevaba a Sonia cogida de la mano para ayudarla a caminar porque llevaba tacones altos y era una calle de adoquines, apuntando que es tan "intenso" que "se quiere casar como el primer día". "Es verdad que Álvaro es muy caballeroso".

Preguntada sobre un hipotético acercamiento entre ambos, la letrada cerró la puerta de manera categórica a cualquier tentativa de reanudación sentimental. "No, no. Las segundas oportunidades nunca fueron buenas, os lo aseguro", sentenció con firmeza, asegurando que su prioridad actual radica en centrarse en su propio crecimiento y bienestar personal lejos de cualquier compromiso.

En declaraciones posteriores ante los micrófonos, Casas reiteró sus buenos deseos hacia su expareja, admitiendo al mismo tiempo una ruptura absoluta de la comunicación cotidiana entre ambos. "La verdad que no tenemos relación. Creo que después del tiempo que ha pasado está prescrito el tiempo que estuvimos juntos", indicó, reafirmando su deseo de que el jinete alcance la felicidad sentimental.

Por último, Sheila Casas aprovechó para respaldar públicamente a Melyssa Pinto, pareja de su hermano, frente a las críticas recibidas en redes sociales tras adquirir un complemento exclusivo durante una estancia en Italia. En una cerrada defensa de la libertad individual y la propiedad privada, zanjó la controversia con rotundidad: "Ella es una persona humilde, sencilla, además cero derrochadora (...) creo que cada uno hace lo que quiere con su dinero".