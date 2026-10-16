Mónica Medina, la ex okupa de Emilio Gutiérrez Caba, agrede e insulta a la prensa durante el desalojo

El prolongado y mediático litigio judicial entre el veterano actor Emilio Gutiérrez Caba y su expareja, la psicóloga Mónica Medina, ha llegado a su fin este jueves 15 de octubre de la manera más tormentosa posible. Aunque la fecha límite dictada por la justicia para el desalojo estaba fijada para el próximo 29 de octubre, Medina ha decidido precipitar su marcha dos semanas antes por motivos de salud y debido al fuerte "desgaste psicológico, insomnio y estrés" derivados del litigio. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de mudanza y trámite legal se ha transformado en un grave altercado marcado por agresiones físicas, insultos, el lanzamiento de una botella de champán a los reporteros y una fuerte bronca en directo.

A primera hora de la mañana, un camión de mudanzas aparcaba a las puertas del inmueble ubicado en el barrio madrileño de Hispanoamérica (distrito de Chamartín). Mónica Medina salía y entraba cargando cajas y enseres personales en un ambiente cargado de tensión por la presencia de los medios de comunicación. Aunque en un primer momento optó por el silencio, hacia el mediodía la expareja del intérprete perdió por completo el control y arremetió con dureza contra los periodistas y fotógrafos desplazados. "Qué mala gente sois los de la prensa, que vivís de la sangre que no es vuestra", comenzó espetando visiblemente fuera de sí, para de inmediato escalar a los insultos directos: "A ver si os morís todos, hijos de puta. Cambiad de profesión, haceos cajeras del Mercadona, estaríais más monas todas".

Mónica Medina agrede a un periodista al ser expulsada de la casa de su expareja pic.twitter.com/aojow5yeqQ — Carlos Rivera (@Carlos220951) October 16, 2026

Ante las recriminaciones de una reportera, que intentó calmar la situación apelando al respeto, Medina pasó de la violencia verbal a la agresión física. Sin mediar palabra, asestó un empujón a uno de los comunicadores y rompió una de las cámaras de televisión que registraba el desalojo. La gravedad de los hechos fue confirmada en el programa La Tarde Se Mueve por la periodista y empresaria Sandra Aladro, cuya agencia empleaba a una de las informadoras agredidas. Aladro desveló que "ha habido insultos para todos, agresión verbal y física. Incluso con sus abogados está absolutamente rebelada en estos momentos. Está fuera de sí. Lamentable escena", añadiendo que Medina llegó a agredir a su propio letrado, Alfredo Arrien, y que "ha habido otro episodio momentos después", cuando en plena calle lanzó una botella de champán contra uno de los reporteros.

Posteriormente, Mónica Medina intervino en directo en el programa La Tarde Se Mueve para ofrecer sus disculpas por el violento episodio, aunque volvió a cargar duramente contra el actor expresando que "entiendo que es una profesión como otro cualquiera, pero han puesto entre la espada y la pared a una persona que es vulnerable y que está siendo desahuciada por el buitre de mi ex, no por un fondo buitre". En esa misma emisión, el propio Emilio Gutiérrez Caba conectó telefónicamente para romper su silencio ante la gravedad de lo sucedido, señalando que "por mi parte nunca se pretendió que esto fuera público, pero cada uno toma la actitud que puede o debe". Ante estas palabras, su expareja le replicó en directo que "es una situación que ha sido provocada por él. He puesto mucho dinero en esta casa y me ha estado tomando el pelo durante 30 años. Me ha hecho perder mucho tiempo y dinero".

El origen de la disputa

El origen de esta amarga disputa se remonta a 2020, cuando tras romperse la cordialidad entre ambos después de diez años de noviazgo y más de dos décadas de convivencia de Medina en el piso, Gutiérrez Caba le reclamó la devolución de la vivienda. El actor, con una deuda pendiente con la Agencia Tributaria superior a los 300.000 euros que arrastra desde 2017, necesitaba con urgencia poner a la venta el inmueble de su propiedad para liquidar sus compromisos fiscales. Por su parte, Medina se negó durante más de cuatro años a abandonar la casa argumentando que había sido un regalo verbal durante su noviazgo y sosteniendo haber invertido más de 200.000 euros en reformas, derramas, IBI y suministros, llegando a exigir 80.000 euros para marcharse.

Tras un desgaste judicial de cuatro años y tres meses, las partes alcanzaron un acuerdo transaccional que evitó la sentencia final. Pese a haber recuperado la titularidad efectiva de la vivienda para proceder a su venta inmediata, Emilio Gutiérrez Caba no ha ocultado la amargura que le deja este proceso, declarando emocionado ante los medios que "4 años y 3 meses de la vida, no se me va a olvidar. No se puede decir que estoy satisfecho ni contento", subrayando que no siente satisfacción ni lo considera una victoria, sino la amarga resolución de un problema vital, y advirtiendo de que se tomarán nuevas acciones legales si no se cumple íntegramente lo acordado.

Por su parte, Medina expresó su "amargura" tras recriminar haber confiado en el actor y manifestar sentirse abocada a un destierro. Tras el convulso desalojo y las posteriores disculpas por lo sucedido en la calle, se ha confirmado que abandonará la propiedad para instalarse en París y comenzar allí una nueva vida, descartando la idea inicial de trasladarse a la Comunidad Valenciana.