Sandra Barneda y Pascalle Paerel cambian la luna de miel por la gala del Premio Planeta

Apenas cinco días después de formalizar su matrimonio civil, Sandra Barneda y Pascalle Paerel sorprendieron a los asistentes al protagonizar su primera aparición pública como casadas. En lugar de emprender de manera inmediata la tradicional luna de miel, la pareja acudió a la gala de entrega del Premio Planeta.

La cita en Barcelona no respondía a una casualidad, sino a los estrechos vínculos de Sandra Barneda con la editorial organizadora. Conductora habitual de formatos de entretenimiento en Telecinco como La Isla de las Tentaciones, Barneda obtuvo uno de sus mayores reconocimientos literarios en 2020, cuando resultó finalista del certamen gracias a su obra Un océano para llegar a ti. Aquel hito supuso el afianzamiento de su faceta como novelista ante la crítica y los lectores.

En su paso por el prestigioso certamen cultural, ambas posaron ante los medios con evidente complicidad y elegancia. Barneda lució un sobrio estilismo presidido por un vestido negro con cuerpo de satén y falda de gasa semitransparente hasta los tobillos, rematado con una chaqueta entallada a tono con broche joya dorado, y bolso de Louis Vuitton. Pascalle Paerel, por su parte, combinó una blusa de seda blanca con detalles de volantes en los hombros, con una falda negra satinada que completó con cinturón en el mismo color con hebilla dorada de Zadig & Voltaire, salones clásicos, y bolso burdeos al hombro.

Ambas acapararon la atención mediática en una velada en la que ratificaron la solidez de su vínculo matrimonial, cuyo enlace celebraron el pasado sábado en un ambiente campestre y reservado, celebrado en la finca rústica que la presentadora posee en la localidad de Candeleda, en la provincia de Ávila. Tras cuatro años de discreta andadura sentimental, la pareja reunió a su círculo más íntimo y a diversos rostros conocidos de la pequeña pantalla –entre quienes figuraban Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, Beatriz Archidona o Marta Torné– para festejar su unión lejos del bullicio mediático.