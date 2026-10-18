El amplio historial amoroso de Maxi Iglesias, actual pareja de Aitana Sánchez-Gijón

El amor entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón surgió mientras rodaban la serie Velvet, aunque públicamente no se conoció hasta que en 2026 la revista Lecturas dio cuenta de su relación. La diferencia de edad entre ambos no es obstáculo alguno para que estén tan unidos, aunque ninguno de los dos haya hablado por ahora de matrimonio. No creemos que esté en sus mentes cambiar de estado civil.

Aitana ya estuvo casada con el artista argentino Guillermo Papín Luccadane, del que se separó en 2020. Fueron padres de dos hijos, Bruna y Teo, al cuidado de ella, cuando se separaron tras veintidós años de vida en común. Hasta que no ha aparecido en su vida la figura de Maxi Iglesias, no se hizo pública otra relación sentimental de la actriz.

En cambio, la biografía amorosa del galán es amplia, como brevemente recordamos. Tuvo una primera novia, durante tres años, Saray Muñoz, hija de un empresario de una clínica ginecológica y a la que se relacionó con Feliciano López. Posteriormente las parejas que ha tenido son numerosas.

Entre 2021 y 2023, con la actriz Stephanie Cayo, a quien conoció durante el rodaje de Hasta que nos volvamos a encontrar, una película en la que, como en el caso de Aitana, la química actoral terminó convirtiéndose en una historia real. Su romance estuvo marcado por las idas y venidas. Actualmente, Cayo es pareja de Alejandro Sanz. Luego, en 2024, durante un año, salió con Ione Astondoa, empresaria alicantina, directora de operaciones de la empresa de astilleros con ese apellido.

Otras mujeres que ocuparon el corazón de Maxi, desde Viviana Saccone, su compañera en la telenovela Separados, 23 años mayor que él, Úrsula Corberó, Andrea Duro, a la que ligó en la serie Física o Química, Diana Gómez, la presentadora Eva Soriano…

Rodando la película Nuda propiedad mantuvo un romance con Susana Abaitua, aunque nunca se les llegó a ver o fotografiar juntos. Como observarán, mujeres no le han faltado nunca a este nato seductor.