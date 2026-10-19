Alba Carrillo se queda sola: sus excompañeros de Ten destapan sus mentiras

La salida de Alba Carrillo de El Sótano Club ha provocado un auténtico terremoto en el magacín de TEN. La tarde del jueves 15 de octubre, en pleno directo y mientras el equipo debatía sobre la actualidad, la presentadora se levantó repentinamente de su asiento entre lágrimas tras mirar su teléfono móvil. Ante la estupefacción del plató, Laura del Val intentó tranquilizar a los espectadores diciendo: "No pasa nada, está bien. Es un momentito", mientras Jorge Yorya le cedía los mandos al periodista Alberto Guzmán, quien tomó las riendas declarando: "Algo le ha pasado a Alba, que está indispuesta, y ha tenido que salir del plató".

Sin embargo, lo que parecía un contratiempo de salud dio un giro radical minutos después. Ese mismo día, durante la presentación oficial de La Séptima, Carrillo anunció su renuncia definitiva a TEN para capitanear el nuevo programa Fuera de control junto a Marta Márquez. La comunicadora justificaba su espantada alegando sobrecarga laboral y prioridades personales: "Es muy complicado vivir esto y no quiero hacer dos cosas mal, quiero hacer una bien. La Séptima es para mí el futuro, sin hacer de menos a TEN, por supuesto [...], pero hay veces que hay que tomar decisiones".

El método de su adiós, calificado por fuentes del programa como desconsiderado al avisar a la cúpula con pocas horas de margen y dejar descolocado al equipo, derivó en un ambiente irrespirable. Según detalló el periodista Sergi Ferré, esa tarde "se vive en un ambiente de los peores que se han vivido en ese plató. Gritos, faltas de respeto, subidas de tono... ayer fue horrible para la gente que estuvo trabajando ahí aguantar a Alba".

La tensión escaló a tal punto que TEN decidió suspender la emisión del viernes 16 de octubre para reorganizar el espacio, afectando entregas como la entrevista que Marta Riesco llevaba un mes preparando con el cantante Andy.

Marta Riesco y Alberto Guzmán desmienten la versión de Alba

Tras la polvareda levantada y la posterior retransmisión en directo en Instagram donde Alba Carrillo ofreció su versión y aseguró que quería contar con varios colaboradores para su nuevo proyecto, sus antiguos compañeros han roto el silencio en el programa de YouTube Directamente Kiko.

Marta Riesco, una de las principales aludidas tras confirmar Carrillo que la había bloqueado en redes sociales, se mostró tajante: "Lo que ha dicho respecto a mí y a lo que ha pasado en general no es cierto". La periodista evitó entrar en detalles profundos para proteger su estabilidad laboral: "Me ha costado mucho tener un puesto de trabajo y no lo voy a perder ahora mismo", confesó visiblemente afectada, añadiendo que "estaba hablando ahora con mis compañeros y estamos todos en estado de shock".

Riesco también cuestionó abiertamente la afirmación de Carrillo sobre el supuesto trasvase masivo de colaboradores a La Séptima. Ante la pregunta de Kiko Hernández sobre si era mentira que se iban todos con ella, la periodista fue contundente: "Nada. Pregúntales a todos, uno por uno". Asimismo, lamentó la repentina cancelación del programa del viernes: "Imagínate la gracia que me ha hecho que se haya cancelado con Andy aquí", y desmintió los rumores que la situaban como sustituta de Carrillo al frente del magacín: "A mí no me han dicho nada. Nada es nada".

Por su parte, Alberto Guzmán quiso matizar las palabras de la que fuera su compañera, guardándole aún aprecio: "Adoro a mi compañera Alba, a mi amiga Alba, pero creo que ha habido cosas en el directo de esta tarde con las que no estoy de acuerdo y creo que no eran necesarias". Aunque desmintió la versión de Carrillo —quien sostenía haber bloqueado únicamente a Riesco— al confirmar que "es cierto que esta mañana he estado bloqueado", aclaró que por la tarde ya podía ver de nuevo su perfil.

Guzmán admitió: "Entiendo muchas de las cosas que me ha dicho, pero también entiendo que otras cosas no se ajustan a la realidad". Respecto a su continuidad, confirmó que permanecerá en El Sótano Club y que se pondrá al frente del programa el lunes 19 de octubre, dejando en el aire cualquier posible fichaje por La Séptima: "Habría que hablarlo y todavía queda tiempo hasta el inicio del programa, previsto para el 7 de noviembre".

Cierre de filas en defensa de los trabajadores

El cruce de acusaciones se completó con la intervención de la periodista Anna Gurgui, quien utilizó la red social X para salir en defensa de Marta Riesco tras los ataques recibidos. "Me parecen injustas las acusaciones hacia Marta Riesco. Es una de las mejores compañeras que he tenido, una gran profesional, luchadora e incansable", aseveró la colaboradora.

Gurgui recordó el complicado historial mediático al que ha tenido que hacer frente su compañera: "Muchas veces han intentado tumbarla por su pasado (como muchas hemos vivido y sufrido), convirtiéndola en un blanco fácil", concluyendo con un firme alegato: "Mucho menos ahora, cuando solo suma".