Cala, la hija del expolítico Jorge Moragas, única española en el desfile de Victoria's Secret

El esperado desfile Victoria's Secret 2026 ha celebrado una nueva edición en Los Ángeles. Un desfile que nos ha dejado muchos momentos como la reaparición de Barbara Palvin, seis semanas después de dar a luz a su hija Sylvie, o la primera vez que Kylie Jenner desfilaba con sus alas de ángel y con el icónico 'Fantasy Bra' y que ha reunido en el front row a la matriarca del clan, Kris Jenner, y al novio de Kylie, el actor Timothée Chalamet.

Entre las modelos que han desfilado por la pasarela no han faltado modelos de la talla de Bella Hadid, quien ha abierto el desfile, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Rosie Huntington-Whiteley, o Adriana Lima, que cerró el desfile.

Cala Moragas

La única representación española en el desfile ha sido la de Cala Moragas Tey, que ha participado en la segunda parte del desfile, concretamente durante la actuación musical de la cantante estadounidense Megan Moroney. Cala ha desfilado con un camisón en tono malva.

Cala es la sexta española que desfila para la prestigiosa marca de lencería, tomando el relevo de otras modelos españolas como Helena Barquilla, la pionera, que lo hizo en 1995, Esther Cañadas, Eugenia Silva, Clara Alonso o Blanca Padilla. Cala Moragas es hija del expolítico y diplomático Jorge Moragas, quien fuera diputado y jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y actual embajador de España en Tanzania y de Paloma Tey, cofundadora junto a Inés Sentmenat de la marca de bolsos 'All we love'.

Cala fichó en 2025 por Ford Models tras estudiar diseño de moda en Nueva York, y pertenece en la actualidad a la agencia de modelos que tiene Kate Moss. Ha desfilado para Versace durante el desfile Primavera/Verano 2026, y con Isabel Marant en París, durante la pasada Semana de la Moda.